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Zahraničí

Letiště v Rijádu stále stojí, při víkendových útocích zahynulo 14 lidí

Surveillance footage shows the moment of the attack at King Khalid International Airport in Saudi Arabia
Surveillance footage shows the moment of the attack at King Khalid International Airport in Saudi Arabia
Saudi Arabia Airport Attack
Surveillance footage shows the moment of the attack at King Khalid International Airport in Saudi Arabia
Surveillance footage shows the moment of the attack at King Khalid International Airport in Saudi Arabia
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8 fotografií
Bezpečnostní záběry zachycují kouř a oheň v momentě útoku na Mezinárodním letišti Krále Chálida v Rijádu v Saúdské Arábii, 10. října 2026. |
Foto: Handout – Saudi Ministry of Media
ČTK
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Saúdská Arábie v pondělí prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Rijádu, které o víkendu zasáhly údery jemenských húsíjských povstalců, při nichž zahynulo 14 lidí. Podle agentury Reuters to oznámil saúdskoarabský úřad pro civilní letectví. V neděli bylo na letišti podle analytické firmy Cirium zrušeno 99,7 procenta letů.

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Húsíové vyslali na Saúdskou Arábii rakety a drony i v pondělí, podrobnosti útoků úřady ale zatím neuvedly

Mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu je druhým nejvytíženějším v zemi po letišti v Džiddě, která leží na pobřeží Rudého moře. Podle Reuters se očekává, že na území Saúdské Arábie v pondělí nevzlétne třetina plánovaných letů.

Varování pro Čechy: Jen pokud je to nezbytné

České ministerstvo zahraničí (MZV) v reakci na útoky na letiště v Rijádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech.

Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdskoarabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem.

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Bezpečnostní situace přiměla řadu mezinárodních leteckých společností zrušit na několik dnů až týdnů své lety do Rijádu. Skupina Lufthansa lety pozastavila prozatím do 16. října, zatímco Air France-KLM lety pozastavila až do konce října.

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Saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdul Azíz bin Salmán v pondělí uvedl, že Rijád musí na húsíjské útoky „rázně odpovědět“.

Odborník na oblast Perského zálivu z Riceovy univerzity Kristian Coates Ulrichsen deníku The Wall Street Journal (WSJ) řekl, že Saúdská Arábie má nyní jen málo vhodných možností, jak zareagovat. „Jakákoli vojenská odpověď s sebou nese riziko, že země bude ještě více zatažena do asymetrického konfliktu, v němž Húsíové prokázali, že jsou schopni působit značné škody,“ uvedl.

WSJ v pondělí zároveň s odvoláním na nejmenované saúdskoarabské představitele napsal, že země nemá dostatek střel systémů protivzdušné obrany, kterými by čelila úderům húsíjských raket a dronů. Saúdská Arábie podle těchto zdrojů nezvládá zajistit ochranu celého svého území a systémy protivzdušné obrany přesouvá tak, aby chránily „paláce a energetickou infrastrukturu“.

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Útoky húsíjských povstalců na Saúdskou Arábii podle WSJ ohrožují hospodářství země. Po úderech cílených na energetickou infrastrukturu nyní útoky míří na další pilíř saúdské ekonomiky - na letectví.

Kromě rafinérií, dalších ropných zařízení a také tankerů, které Húsíové v minulosti zasáhly, přerušil jeden z útoků i provoz 1200 kilometrů dlouhého klíčového ropovodu Východ-Západ, který umožňuje přepravovat k Rudému moři ropu určenou pro vývoz.

Při sobotním útoku na letiště v Rijádu zahynulo 13 lidí a dalších více než 300 jich bylo zraněno. Úder na letiště v neděli zabil jednoho člověka a více než deset jich zranil.

Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

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