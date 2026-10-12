Letiště v Rijádu stále stojí, při víkendových útocích zahynulo 14 lidí

Saúdská Arábie v pondělí prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Rijádu, které o víkendu zasáhly údery jemenských húsíjských povstalců, při nichž zahynulo 14 lidí. Podle agentury Reuters to oznámil saúdskoarabský úřad pro civilní letectví. V neděli bylo na letišti podle analytické firmy Cirium zrušeno 99,7 procenta letů.
Húsíové vyslali na Saúdskou Arábii rakety a drony i v pondělí, podrobnosti útoků úřady ale zatím neuvedly
Mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu je druhým nejvytíženějším v zemi po letišti v Džiddě, která leží na pobřeží Rudého moře. Podle Reuters se očekává, že na území Saúdské Arábie v pondělí nevzlétne třetina plánovaných letů.
Varování pro Čechy: Jen pokud je to nezbytné
České ministerstvo zahraničí (MZV) v reakci na útoky na letiště v Rijádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech.
Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdskoarabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem.
Bezpečnostní situace přiměla řadu mezinárodních leteckých společností zrušit na několik dnů až týdnů své lety do Rijádu. Skupina Lufthansa lety pozastavila prozatím do 16. října, zatímco Air France-KLM lety pozastavila až do konce října.
Saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdul Azíz bin Salmán v pondělí uvedl, že Rijád musí na húsíjské útoky „rázně odpovědět“.
Odborník na oblast Perského zálivu z Riceovy univerzity Kristian Coates Ulrichsen deníku The Wall Street Journal (WSJ) řekl, že Saúdská Arábie má nyní jen málo vhodných možností, jak zareagovat. „Jakákoli vojenská odpověď s sebou nese riziko, že země bude ještě více zatažena do asymetrického konfliktu, v němž Húsíové prokázali, že jsou schopni působit značné škody,“ uvedl.
WSJ v pondělí zároveň s odvoláním na nejmenované saúdskoarabské představitele napsal, že země nemá dostatek střel systémů protivzdušné obrany, kterými by čelila úderům húsíjských raket a dronů. Saúdská Arábie podle těchto zdrojů nezvládá zajistit ochranu celého svého území a systémy protivzdušné obrany přesouvá tak, aby chránily „paláce a energetickou infrastrukturu“.
Útoky húsíjských povstalců na Saúdskou Arábii podle WSJ ohrožují hospodářství země. Po úderech cílených na energetickou infrastrukturu nyní útoky míří na další pilíř saúdské ekonomiky - na letectví.
Kromě rafinérií, dalších ropných zařízení a také tankerů, které Húsíové v minulosti zasáhly, přerušil jeden z útoků i provoz 1200 kilometrů dlouhého klíčového ropovodu Východ-Západ, který umožňuje přepravovat k Rudému moři ropu určenou pro vývoz.
Při sobotním útoku na letiště v Rijádu zahynulo 13 lidí a dalších více než 300 jich bylo zraněno. Úder na letiště v neděli zabil jednoho člověka a více než deset jich zranil.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
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