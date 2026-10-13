Letiště v Norimberku znovu otevřeli. Provoz přerušil falešný nouzový signál letadla

Letiště v Norimberku je znovu otevřené, uvedla agentura Reuters. Dočasně mimo provoz v úterý bylo podle Reuters kvůli letadlu turecké společnosti Corendon Airlines, které omylem vyslalo nouzový signál. Aerolinky uvedly, že stroj ani pasažéři nebyli v nebezpečí.
Letadlo na cestě z řeckého ostrova Korfu do druhého největšího bavorského města vyslalo nouzový signál v 11:00, když bylo v chorvatském vzdušném prostoru. Stalo se tak, protože selhal rádiový komunikační systém, sdělily posléze aerolinky.
"V letadle je vše v pořádku. Cestujícím se daří dobře, pilotům se daří dobře," uvedl podle agentury DPA po přistání policejní mluvčí Michael Petzold.
Policie v úterý uzavřela letiště v německém Norimberku kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu, uvedla agentura DPA bez dalších podrobností. Německý web Focus online uvedl, že narušení provozu by mohlo souviset se spatřením objektu podobného bezpilotnímu letounu
„Vycházíme z předpokladu, že se jedná o pravděpodobnou nouzovou situaci ve vzduchu. Ta však zatím není potvrzena,“ uvedl policejní mluvčí.
Policejní zásah se odehrál krátce před přistáním letadla z řeckého ostrova Korfu okolo 12:15, které nakonec dosedlo, při tom jej ale doprovázely stíhačky Eurofighter. Ty se už vrátily na základnu. Před příletem byl vyhlášen nouzový kód. Letiště zůstává prozatím uzavřeno a zásah pokračuje, uvedl mluvčí letiště. Omezena byla i autobusová doprava a metro ve směru na letiště.
Možné spatření dronů vedlo k narušení provozu na letišti už brzy ráno. Tři piloti nezávisle na sobě nahlásili při vzletu nebo přistání objekt, u kterého se podle policie mohlo jednat o dron, napsal Focus online. Úřady včetně německé letové kontroly pak okamžitě zahájily pátrání, při němž nasadily mimo jiné i helikoptéru. Ráno se však žádný dron najít nepodařilo.
Zpoždění tehdy mělo šest letů, dva přílety a čtyři odlety. Dva přilétající stroje musely podle mluvčího letiště preventivně odletět do Kolína nad Rýnem a do Prahy, poté ale mohly pokračovat do Norimberku. Zda spolu oba incidenty souvisejí, není podle DPA zatím jasné.
Mohlo by vás také zajímat: Evakuační letadlo s cestujícími z přerušeného letu přistálo na letišti Ben Gurion
Na Berounsko navezli 180 tun plastového odpadu z Itálie. Doklady byly falešné
Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezly v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou zfalšované. Případem se zabývá policie.
Královský pár sklízel ovace, Sáncheze vypískali. Ceuta ukázala dvě tváře
Španělského krále Filipa VI. a královnu Letizii vítaly v úterý v Ceutě davy lidí. Do španělské enklávy na severu Afriky přijeli v době, kdy se město stále vzpamatovává z červencového náporu migrantů. Návštěva má také symbolický význam: španělský panovník sem naposledy zavítal v roce 2007. Zatímco královský pár sklízel ovace, premiéra Pedra Sáncheze při jeho červencové návštěvě města čekal pískot.
„Proč tam lezete s ODS, proboha?“ Superkoalice rozlítila voliče, berou ji jako podraz
Brněnské komunální volby přinesly úspěch stranám, které slibovaly změnu. Jen několik hodin po sečtení hlasů ale začaly vyjednávat o široké koalici, jejíž součástí má být i ve městě posledních osm let vládnoucí ODS. Na sociálních sítích teď vítězové čelí vlastním voličům, kterým se plány na vytvoření široké koalice nelíbí.
Bylo mu 34, proslavil ho Perníkový táta. Herec RJ Mitte spáchal sebevraždu
V pondělí 12. října zemřel americký herec RJ Mitte, který byl známý především svou rolí Waltera Whitea mladšího, syna hlavního hrdiny seriálu Perníkový táta (Breaking Bad). Mitte, který stejně jako jeho seriálová postava trpěl dětskou mozkovou obrnou, se věnoval také obhajobě práv lidí s postižením.