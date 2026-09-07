Letiště v Jakartě prodloužilo uzávěru kvůli erupci sopky

Letiště v Jakartě prodloužilo svou uzávěru kvůli erupci sopky Anak Krakatau do 13:00 SELČ. Podle agentury AFP to v noci na pondělí oznámil provozovatel letiště, který poukázal na rostoucí erupční aktivitu sopky. Pozastavení provozu se týká vedle indonéského hlavního města i dalších tří letišť.
První erupce sopky, která byla slyšet na stovky kilometrů daleko, se uskutečnila v sobotu a další následovaly v neděli. Nebezpečí erupce bylo aktivní i dnes, uvedl úřad, který sleduje činnost sopky. Erupce doprovází vypouštění sopečného popílku, který může ohrozit letecký provoz.
Opatření kvůli erupci vedla k zrušení na 1600 domácích i mezinárodních letů. Spoje zmeškalo na 170 tisíc lidí, uvedla agentura AP. Úřady tvrdí, že prioritou je pro ně bezpečnost leteckého provozu. Erupce zatím nemá žádné oběti.
Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, kde jsou častá zemětřesení a sopečné erupce. V zemi je na 130 aktivních sopek.
Vulkán Anak Krakatau (v indonéštině Dítě Krakatoy) vznikl začátkem 20. století vulkanickými procesy na místě vybuchlé sopky tehdy zvané Krakatoa, jejíž katastrofální sebezničující exploze v roce 1883 vytvořila přívalovou vlnu vysokou přes 40 metrů, přinesla smrt 36 tisíc lidí a způsobila globální ochlazení. V roce 2018 pak erupce sopky Anak Krakatau vyvolala cunami podél pobřeží Sumatry a Jávy poté, co se část hory zřítila do moře. Tehdy zahynulo 430 lidí.
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