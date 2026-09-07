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Zahraničí

Letiště v Jakartě prodloužilo uzávěru kvůli erupci sopky

ČTK
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Letiště v Jakartě prodloužilo svou uzávěru kvůli erupci sopky Anak Krakatau do 13:00 SELČ. Podle agentury AFP to v noci na pondělí oznámil provozovatel letiště, který poukázal na rostoucí erupční aktivitu sopky. Pozastavení provozu se týká vedle indonéského hlavního města i dalších tří letišť.

Stranded passengers wait at terminal as Soekarno Hatta International Airport closed its operations due to the eruption of the Mount Anak Krakatau volcano, in Tangerang
Uvízlí cestující čekají v terminálu poté, co mezinárodní letiště Soekarno-Hatta uzavřelo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau v Tangerangu nedaleko Jakarty v Indonésii 7. září 2026Foto: REUTERS – Ajeng Dinar Ulfiana
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První erupce sopky, která byla slyšet na stovky kilometrů daleko, se uskutečnila v sobotu a další následovaly v neděli. Nebezpečí erupce bylo aktivní i dnes, uvedl úřad, který sleduje činnost sopky. Erupce doprovází vypouštění sopečného popílku, který může ohrozit letecký provoz.

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Opatření kvůli erupci vedla k zrušení na 1600 domácích i mezinárodních letů. Spoje zmeškalo na 170 tisíc lidí, uvedla agentura AP. Úřady tvrdí, že prioritou je pro ně bezpečnost leteckého provozu. Erupce zatím nemá žádné oběti.

Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, kde jsou častá zemětřesení a sopečné erupce. V zemi je na 130 aktivních sopek.

Vulkán Anak Krakatau (v indonéštině Dítě Krakatoy) vznikl začátkem 20. století vulkanickými procesy na místě vybuchlé sopky tehdy zvané Krakatoa, jejíž katastrofální sebezničující exploze v roce 1883 vytvořila přívalovou vlnu vysokou přes 40 metrů, přinesla smrt 36 tisíc lidí a způsobila globální ochlazení. V roce 2018 pak erupce sopky Anak Krakatau vyvolala cunami podél pobřeží Sumatry a Jávy poté, co se část hory zřítila do moře. Tehdy zahynulo 430 lidí.

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