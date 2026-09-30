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Letiště u Berlína nasadilo detekci dronů, po incidentech chce rychleji chránit provoz

ČTK
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Mezinárodní letiště u Berlína, které se v poslední době opakovaně potýká s dronovými incidenty, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. Ve středu o tom s odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost (DFS) informovala agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u ranvejí a v letových koridorech.

Letadlo, letiště, odlet, ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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"Rostoucí nebezpečí dronů v okolí letišť bereme vážně," prohlásil spolkový ministr dopravy Steffen Bilger. Poznamenal, že kvůli tomu je důležité mezinárodní letiště vybavit systémem pro detekci dronů.

Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER), které obsluhuje německé hlavní město a okolí, zaznamenalo v první polovině roku 28 dronů či podobných létajících objektů, což bylo více než jakýkoli jiný vzdušný přístav v Německu.

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Ve Frankfurtu nad Mohanem, kde je největší německé letiště, bylo 27 takových incidentů. DPA poznamenala, že v případě BER je zarážející výrazný nárůst těchto případů, neboť za celý loňský rok jich bylo evidováno jen osm. Pro policii je složité vypátrat ty, kdo drony v okolí letišť ovládají.

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