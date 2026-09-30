Letiště u Berlína nasadilo detekci dronů, po incidentech chce rychleji chránit provoz

Mezinárodní letiště u Berlína, které se v poslední době opakovaně potýká s dronovými incidenty, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. Ve středu o tom s odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost (DFS) informovala agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u ranvejí a v letových koridorech.
"Rostoucí nebezpečí dronů v okolí letišť bereme vážně," prohlásil spolkový ministr dopravy Steffen Bilger. Poznamenal, že kvůli tomu je důležité mezinárodní letiště vybavit systémem pro detekci dronů.
Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER), které obsluhuje německé hlavní město a okolí, zaznamenalo v první polovině roku 28 dronů či podobných létajících objektů, což bylo více než jakýkoli jiný vzdušný přístav v Německu.
Ve Frankfurtu nad Mohanem, kde je největší německé letiště, bylo 27 takových incidentů. DPA poznamenala, že v případě BER je zarážející výrazný nárůst těchto případů, neboť za celý loňský rok jich bylo evidováno jen osm. Pro policii je složité vypátrat ty, kdo drony v okolí letišť ovládají.
„Kolikátí jste skončili?“ Přirozená soutěživost může rychle přerůst ve zbytečný tlak
Rodič chce vítězství. Trenér výsledky. Dítě chce hlavně hrát. A na světě je čím dál žhavější otázka: Měli by už malí sportovci soutěžit, hnát se za body a vítězstvími? Nebo je to pro ně devastující? Právě tomuto tématu se věnuje další díl projektu Generace bez pohybu, který připravuje deník Aktuálně.cz.
Na Designbloku představí nové kolekce českého skla Velčovský i Klimchi
Přední čeští designéři představí na nadcházejícím 28. ročníku Designbloku od 7. října své nové práce. Designér Maxim Velčovský, který 17. září oslavil 50. narozeniny, představí v Jízdárně Pražského hradu novou výstavu Photosynthesis. České sklářské studio Klimchi ve Veletržním paláci vystaví svou kolekci Ghost.
Godla jim při natáčení Mostu vyprávěl historky z vězení, tak je zfilmovali jako seriál
Komediální seriál Oddíl B režiséra, scenáristy a producenta Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka zavede diváky do věznice. Na platformě OnePlay bude mít premiéru 9. října.
Tady život být neměl. Pod ledem Saturnova měsíce se děje něco zvláštního, vědci teď vědí proč
Pod kilometry ledu se na malém Saturnově měsíci skrývá oceán, kam nikdy nedopadá sluneční světlo. Přesto v jeho laboratorní napodobenině začaly pozemské mikroorganismy růst a vyrábět metan. A to dokonce v podmínkách, které jim podle původních očekávání neměly svědčit. Další objev navíc naznačuje, že případné stopy života možná vůbec nebude nutné hledat hluboko pod ledem.
Krokodýl v oblíbeném letovisku? Za šíření AI snímku hrozí muži vězení
Singapurská policie obvinila muže z Barmy z šíření falešné zprávy a bránění spravedlnosti kvůli snímku vygenerovanému s pomocí umělé inteligence, na němž je slanovodní krokodýl v oblíbené vodní nádrži Pandan. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.