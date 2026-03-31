Trump rozšiřuje své jméno, chystá letiště i mrakodrap s knihovnou

Guvernér státu Florida Ron DeSantis v pondělí podepsal zákon o přejmenování letiště v Palm Beach po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Návrh zákona o změně názvu v únoru schválili floridští zákonodárci. Trump v pondělí rovněž představil vizualizaci mrakodrapu v Miami, který má být sídlem jeho prezidentské knihovny. Píší o tom tiskové agentury.
Zákon umožní přejmenování Mezinárodního letiště Palm Beach na Mezinárodní letiště Donalda J. Trumpa. Změna názvu letiště, které leží nedaleko prezidentova floridského sídla Mar-a-Lago, je naplánována na červenec.
Před formální změnou názvu zbývá podat oficiální žádost Federálnímu úřadu pro letectví (FAA), který musí přejmenování zavést do letových map a navigačních databází. Musí také být upraveny cedule se značením letiště.
Republikánský kongresman Brian Mast minulý týden představil návrh legislativy o změně kódu letiště z PBI na DJT, tedy Trumpovy iniciály.
Trump v pondělí na sociální síti Truth Social zveřejnil video s návrhem své prezidentské knihovny. Video za doprovodu dramatické hudby odhaluje věž tyčící se nad panoramatem floridského města Miami. Na budově je charakteristický nápis "Trump" známý z jeho mrakodrapů v New Yorku či Chicagu.
Podle videa je autorem návrhu firma Bermello Ajamil se sídlem v Miami. Trump zveřejnil video bez vysvětlení, pouze s odkazem na nové webové stránky knihovny.
Pozemek o rozloze více než jednoho hektaru pro výstavbu mrakodrapu v centru města darovala vysoká škola Miami Dade College. Soudce v prosinci zamítl žalobu, podle které správní rada školy krok neoznámila veřejnosti s dostatečným předstihem. Hodnota pozemku se odhaduje na více než 67 milionů dolarů (1,4 miliardy Kč).
Od svého návratu do Bílého domu se Trump snaží pojmenovávat americké kulturní instituce a symboly po sobě nebo jim propůjčit svou tvář. Mezi ty význačné patří zejména přejmenování Amerického mírového institutu, Kennedyho centra pro múzická umění či nové třídy bitevních lodí. Ministerstvo financí se nově chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout Trumpův podpis.
V Palm Beach byl nedávno úsek silnice vedoucí z letiště k Mar-a-Lagu přejmenován na Donald J. Trump Boulevard.
Vláda Andreje Babiše (ANO) se chystá zasáhnout do cen benzinu a nafty. Připravuje zastropování marží distributorů a ve hře je i snížení spotřební daně. Rozhodnout se má v nejbližších dnech. Boris Tomčiak, odborník na finanční trhy a spolumajitel investičního portálu Finlord, v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz popisuje, co by to znamenalo.
K útoku na Ruský dům v Praze 6 zápalnými láhvemi se sám přihlásil cizinec. Policie ho v pondělí zadržela a na síti X zveřejnila video z jeho zatčení. Tvrdí, že akci plánoval a připravoval od léta 2025.
Na jihu Čech vznikla petice za zachování dechové a lidové hudby na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Petici zahájila jihočeská hasičská dechovka Božejáci a přidávají se další kapely.
Loni se v Česku narodilo zhruba 77,6 tisíc dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785. Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Oznámil to v úterý Český statistický úřad.
Izrael dosáhl více než polovinu svých cílů ve válce s Íránem. V pondělním rozhovoru s konzervativní americkou televizní sítí Newsmax to uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. O termínu, kdy by válka mohla skončit, nechtěl hovořit.