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Zahraničí

Letecký provoz nad Amerikou utichl. Může za to Biden, prohlásil Trump. Řekl si také o víc peněz

ČTK
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Americký prezident Donald Trump se dnes poprvé vyjádřil k pátečnímu čtyřhodinovému výpadku letového provozu v celých Spojených státech, který i během víkendu komplikoval leteckou dopravu v zemi. Šéf Bílého domu vyzval Kongres, aby uvolnil více peněz na modernizaci řízení letového provozu, a vinu za stav systému připsal předchozí administrativě demokrata Joea Bidena.

FILE PHOTO: US President Trump attends a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery
"Velká část našeho současného systému řízení letového provozu je stará 50 let - směšné!" uvedl Donald Trump. REUTERS/Kylie Cooper/File PhotoFoto: REUTERS – Kylie Cooper
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Ministr dopravy Sean Duffy mezitím americkým médiím řekl, že do pondělního rána by se situace na amerických letištích měla vrátit do normálního stavu.

Prezident od pátku na sociálních sítích psal o jiných tématech, zatímco na amerických letištích uvázly desetitisíce cestujících, poznamenala agentura AP.

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V neděli Trump uvedl, že jeho administrativa už s modernizací systému začala, nemá se však podle něj dělat "po troškách". "Pokud Kongres schválí zoufale potřebné peníze na řízení letového provozu, můžeme ho vybudovat rychle a efektivně. Bude to nejlepší systém na celém světě. Velká část našeho současného systému řízení letového provozu je stará 50 let - směšné!" napsal prezident na své síti Truth Social v textu prokládaném velkými písmeny.

V jiném příspěvku pak obvinil Bidenovu administrativu, že "ze starého a nefunkčního systému udělala ještě horší, než byl, když nastoupila". Federální úřad pro letectví (FAA) byl podle něj za Bidenovy vlády "katastrofou". "Všechno, čeho se dotkli, dopadlo špatně," napsal také Trump a předchozí administrativě vytkl plýtvání "velkými penězi".

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Zastaralý systém

Biden podepsal v prvním roce úřadování rozsáhlý infrastrukturní zákon, který vyčlenil 25 miliard dolarů (zhruba 550 miliard Kč) pro FAA na zlepšení letišť a řízení provozu, přestavbu letištních terminálů a modernizaci základů systému řízení. Republikány ovládaný Kongres loni schválil v rámci daňového balíčku pro FAA dalších 12,5 miliardy dolarů, Duffy ale tyto peníze opakovaně označil jen za první platbu při širší přestavbě zastaralého systému.

Duffy byl dnes veřejnou tváří administrativy v nedělních televizních politických pořadech, v nichž vyzýval Kongres, aby na bezpečnost letectví uvolnil další miliardy. V pořadu "Meet the Press" stanice NBC řekl, že očekává, že letiště a letecké společnosti obnoví běžný provoz do konce dnešního dne nebo v pondělí brzy ráno.

"Myslím, že do konce dneška, nanejvýš zítra (v pondělí), se vše vrátí k normálu," řekl ministr a dodal, že páteční pozastavení letového provozu vedlo k tomu, že se letadla a letové posádky ocitly "mimo své pozice". "Leteckým společnostem chvíli trvá, než přeorganizují všechny své posádky a letadla. Už dnes vidíme zlepšení a myslím, že zítra už bude vše zase v normálu," řekl Duffy.

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