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Zahraničí

Letecké firmy zavedou omezení pro posádky z muslimských zemí. Hrozí jim žaloby za diskriminaci

ČTK
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Francouzská letecká společnost Air France v úterý potvrdila, že bude dodržovat nová izraelská pravidla, která zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím 31 převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Stejně podle serveru postupují i aerolinky Smartwings. Podle mluvčí této společnosti se směrnice provozu aerolinky nijak nedotkla.

Omezení se týkají 31 zemí s muslimskou většinou včetně Alžírska, Tuniska, Íránu, Ománu, Saúdské Arábie, Pákistánu a Nigeru. Snímek je ilustrační.
Omezení se týkají 31 zemí s muslimskou většinou včetně Alžírska, Tuniska, Íránu, Ománu, Saúdské Arábie, Pákistánu a Nigeru. Snímek je ilustrační.Foto: HN – Jan Schejbal
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Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, napsala arabská stanice Al-Džazíra.

Podle izraelské televizní stanice N12 oznámilo ministerstvo dopravy a bezpečnosti silničního provozu nové opatření, podle něhož piloti a členové palubního personálu na letech do Izraele nesmějí mít státní ani dvojí občanství zemí, které s Izraelem nemají diplomatické vztahy.

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Omezení se týkají 31 zemí s muslimskou většinou včetně Alžírska, Tuniska, Íránu, Ománu, Saúdské Arábie, Pákistánu a Nigeru, jejichž státní příslušníci již nesmějí cestovat přes izraelský vzdušný prostor.

Děje se tak poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Flydubai pokusil unést letadlo a narazit s ním do izraelského Ben Gurionova letiště v Tel Avivu.

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„Stejně jako všechny letecké společnosti je i Air France povinna dodržovat vstupní předpisy stanovené úřady zemí, do nichž létá, a to jak pro své zákazníky, tak pro zaměstnance,“ uvedla společnost Air France.

Letecká společnost Smartwings podle Al-Džazíry potvrdila, že obdržela novou izraelskou směrnici a bude se těmito předpisy řídit. „Směrnici od izraelských úřadů jsme obdrželi v září 2026. Tuto směrnici jsme pečlivě přezkoumali a nadále sledujeme a plníme všechny požadavky vydané příslušnými orgány,“ sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

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Podle ní nemá nyní směrnice žádný dopad na provoz, řízení posádek ani nasazování členů posádek na lety do Izraele a zpět.

Nařízení může podle některých expertů naplňovat znaky diskriminace „Vyloučení zaměstnanců z určitých letů z důvodu, že mají alžírskou, tuniskou, íránskou nebo jinou státní příslušnost uvedenou na izraelském seznamu, je přímou diskriminací - a to i bez ztráty mzdy,“ vysvětlila pařížská advokátka Clara Gandinová. Podle ní by tato omezení mohla být v rozporu s francouzským pracovním právem.

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„Toto opatření vychází z obecného předpokladu, který představuje diskriminační předsudek: každý občan těchto 31 zemí, z nichž většina má arabskou nebo muslimskou většinu, je považován za potenciální bezpečnostní hrozbu,“ dodala obhájkyně.

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Benjamin Netanjahu v rozhovoru s Yanivem Hayunem, který zachránil letadlo společnosti Flydubai. | Video: Prime Minister of Israel
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