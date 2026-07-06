"Létali zbytečně blízko". Ruskou provokaci poblíž Arktidy řešily stíhačky F-35

K britské letadlové lodi HMS Prince of Wales v Norském moři se opakovaně přibližoval ruský hlídkový letoun, který poblíž ní shodil do vody několik sonarových bójí a nereagoval na kontakt na mezinárodních bezpečnostních frekvencích.
Na síti X to v pondělí uvedlo britské ministerstvo obrany, podle něhož ruský letoun eskortovaly pryč z oblasti stíhačky F-35. Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila.
Server Politico v této souvislosti píše, že Londýn vyslal jednu ze svých dvou letadlových lodí k podpoře misí Severoatlantické aliance v arktické oblasti. Podle agentury Reuters je HMS Prince of Wales hlavním plavidlem námořní formace, která je nyní nasazena v rámci NATO v Arktidě, kde má posílit bezpečnost kvůli obavám z ruské agrese.
Podle britského ministerstva se k ní opakovaně přibližovalo ruské letadlo Tupolev Tu-142, které NATO označuje kódem Bear-F. "Létalo zbytečně blízko lodi HMS Prince of Wales," uvedl britský resort obrany, podle něhož ruský stroj v blízkosti britské válečné lodi shodil několik zařízení, která se používají k detekci a sledování ponorek.
"Toto chování bylo nebezpečné a neprofesionální," píše britské ministerstvo, podle něhož z letadlové lodi vzlétly dva stíhací letouny F-35 a ruský letoun doprovázely, dokud neopustil oblast. Britské uskupení podle Londýna pokračuje společně se spojenci z NATO v operaci v regionu. "Posiluje bezpečnost v Arktidě a severním Atlantiku," sdělil resort obrany.
Kdy přesně se událost odehrála, ministerstvo ve svém prohlášení neuvedlo. Agentura Reuters i Politico s odvoláním na resort píší, že se tak stalo ve čtvrtek 2. července.
Ruská státní agentura TASS ve své zprávě o britském hlášení píše, že ruské ministerstvo obrany dříve uvádělo, že jeho letectvo provádí všechny lety v souladu s mezinárodními pravidly. Evropské země ale občas informují o vyslání stíhaček do vzduchu kvůli ruským vojenským letounům. Například Estonsko loni uvedlo, že tři ruské stíhačky MiG-31 narušily jeho vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut. Moskva to tehdy popřela.
V dubnu Londýn oznámil, že Británie, Norsko a další spojenci podnikli v severním Atlantiku vojenskou operaci zaměřenou na odstrašení ruských ponorek ohrožujících podvodní kabely a produktovody. Moskva tehdy tvrdila, že podvodní infrastrukturu, která je kritická pro Británii, neohrožuje.
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