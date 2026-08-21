Létal jim nad hlavou Iljušin? Finsko podezírá Rusy z narušení vzdušného prostoru

Finská pohraniční stráž má podezření, že ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20 ve čtvrtek narušil vzdušný prostor severské země v západní části Finského zálivu. Narušení podle něj trvalo přibližně tři minuty a letadlo se nacházelo nejhlouběji asi 8,7 kilometru uvnitř finského vdušného prostoru, napsala v pátek agentura Reuters. Moskva se nevyjádřila.
„Každé podezření z narušení vzdušného prostoru bereme vážně,“ uvedl finský ministr obrany Antti Häkkänen, podle něhož podezření z narušení finského vzdušného prostoru ruským letounem vyšetřuje pohraniční stráž. Více informací ministerstvo neposkytlo.
Finsko, které má s Ruskem přes 1300 kilometrů dlouhou hranici, zažilo v poslední době podobných incidentů několik. O podezření na narušení svého vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny informovalo už letos v květnu a červnu, ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo i ruské diplomatické zástupce.
Finsko je, podobně jako další evropské země, ve stavu zvýšené pohotovosti kvůli ruské invazi na Ukrajinu, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran války a okolní země někdy informují o dopadech dronů nebo narušení svého vzdušného prostoru. Evropští činitelé proto souhlasili s vybudováním „dronové zdi“ podél hranic, uvedl server Euronews.
Helsinky v reakci na ruský vojenský vpád na Ukrajinu v roce 2022 ustoupily od své vojenské neutrality, kterou udržovaly po desetiletí, a společně se Švédskem požádaly o vstup do Severoatlantické aliance. Jejím členem se Finsko stalo v roce 2023.
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