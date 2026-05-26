Létající zabiják s brokovnicí pálí i na pěchotu. Rusové rychle našli protizbraň

Na ukrajinské frontě se čím dál častěji objevuje nová technologie. Jde o drony s brokovnicí schopné účinně sestřelovat nepřátelské bezpilotní letouny. Jeden takový nyní podle Ukrajinců sestřelil až 20 ruských dronů.
Dron s namontovanou brokovnicí patřící 30. samostatné mechanizované brigádě zničil více než 20 ruských dronů, oznámilo tiskové oddělení jednotky. Drony vyzbrojené touto střelnou zbraní mohou likvidovat i ruskou pěchotu.
Ukrajinci drony s brokovnicí nově nasadili poblíž měst Kupjansk, Synkivka a Petropavlivka v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Jak ale uvádí armáda, využívány jsou takto dlouhodobě.
Záběry dronu s nainstalovanou brokovnicí se objevily už v minulém roce. A nešlo pouze o brokovnice, ačkoliv jsou nejúčinnější. Dříve se na frontě objevily i drony s připevněným AK-47. Podobně se pak spekulovalo i o dronech s granátomety.
Brokovnice je poblíž frontové linie obecně velmi využívanou zbraní. Na rozdíl od klasických útočných pušek totiž i nepříliš přesně cíleným výstřelem může zasáhnout dron. Nevýhodou je naopak jejich poměrně krátký dostřel.
„Existují však i zjevné nevýhody. Tyto drony jsou objemné a hlučné, což je činí zranitelnými vůči palbě pěchoty nebo detekci nepřátelskými systémy elektronického boje,“ uvedl už dříve pro server Kyiv Post zdroj z ukrajinské armády.
Rusové na nové technologie ale reagují poměrně pružně. Pomáhají si například zařízením, které je schopno vystřelit závaží s připevněnou sítí.
Po výstřelu se síť rozvine. Je navržena tak, aby zničila vrtule a rotory dronu. Problémem je opět vzdálenost. Síť totiž dosáhne optimálního rozvinutí až 30 metrů od střelce.
