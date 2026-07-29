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Zahraničí

„Létající mobil s náloží.“ Jak nová levná střela mění pravidla války

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Má velikost zhruba krabice od bot, skládací vrtuli a připomíná spíš hračku ve tvaru ponorky. Vyjde v přepočtu jen na necelých čtvrt milionu korun a dokáže sestřelovat ruské drony za zlomek ceny moderních raket. Vyvinula ji švédská firma Nordic Air Defence, která ji otestovala na tajném místě ve Švédsku. Novou protidronovou střelu jménem Kreuger.

Kreuger 100, lehký, baterií napájený stíhací dron určený pro vojenské i civilní aplikace.
Kreuger 100, lehký, baterií napájený stíhací dron určený pro vojenské i civilní aplikace.Foto: Nordic Air Defence
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Její tvůrce zbraň popisuje jako „v podstatě létající mobil s náloží“. Jejím cílem je vyřešit problém, který trápí celou alianci: jak ekonomicky likvidovat drony za pár tisíc dolarů.

Loni v září muselo NATO po vniknutí zhruba dvaceti ruských dronů do polského vzdušného prostoru vyslat stíhačky a drahými raketami sestřelit hrstku primitivních strojů slepených v ruských továrnách za pár tisíc dolarů.

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Podobný scénář se odehrál i v Rumunsku, jehož letectvo během posledních několika dní sestřelilo tři ruské drony. K jejich likvidaci přitom stíhačky musely použít rakety Sidewinder, jejichž moderní verze vyjde zhruba na 9 milionů korun za kus.

Podle bývalého švédského ministra zahraničí Tobiase Billströma, který ve firmě řídí strategii, NAD „vyřešila problém nákladové efektivity vzdušné obrany“ – tedy fakt, že členské státy NATO závisí na drahých a nedostatkových raketách.

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Střelu Kreuger navíc kompletně tvoří komponenty, které nepocházejí z Číny, což může být v případě globální obchodní krize nebo konfliktu klíčová výhoda. Firma podle Billströma chce, aby střely nejdřív vyzkoušela ukrajinská armáda, a teprve poté ji nabídne evropským spojencům. Firma navíc testuje i další generaci střely, tentokrát s elektromagnetickým pulzem, který by dokázal rušit jiné drony.

Nordic Air Defence není jedinou firmou, která se snaží takzvaný problém nákladové efektivity vyřešit. Německá zbrojovka Heckler & Koch, kterou proslavil samopal MP5, vyvíjí inteligentní zaměřovací systém pro granátomety, který využívá umělou inteligenci k vyhledání a sestřelení dronů. Další německá firma Rheinmetall zase pracuje na systému Skynex, který dokáže vystřelit až tisíc „chytrých“ nábojů za minutu, které vybuchnou přesně v napočítané vzdálenosti před dronem a vymrští proti němu mračno 152 těžkých wolframových válečků. Na zničení jednoho dronu nebo střely s plochou dráhou letu mu stačí krátká dávka – typicky 12 až 24 nábojů v ceně zhruba 25 000 korun.

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Ne všude ale zapojení umělé inteligence budí důvěru. Německá vláda, která spustila rozsáhlý program přezbrojení, dlouhodobě váhá zadávat velké zakázky firmám stavícím na umělé inteligenci – obává se, že nemusí být tak spolehlivé jako zavedení výrobci zbraní. Těží z toho tradiční hráči jako právě Rheinmetall, fungující už od konce 19. století.

Podle Ulrike Frankeové, expertky na dronovou válku z Evropské rady pro zahraniční vztahy, přitom nejde ani tak o nedůvěru k technologii samotné, jako spíše o obavu, zda daná firma bude ještě za deset let existovat, až budou potřeba náhradní díly. Levné a jednoduché protidronové nástroje ale budou podle Frankeové pro NATO v boji proti ruským i íránským rojům dronů naprosto klíčové.

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