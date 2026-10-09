Letadlová loď Abraham Lincoln se vrátila do USA. Na moři byla 265 dní

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem.
Napsala to agentura AP. Loď byla na moři od loňského listopadu. Námořníky ve středu navštívil ministr obrany Pete Hegseth, který chválil jejich odolnost. Podle médií se však dlouhá doba nasazení projevila na duševním stavu personálu i na fungování plavidla.
Podle agentury AFP letadlová loď vyplula ze San Diega v listopadu minulého roku. Nejdříve byla nasazena v Jihočínském moři a pak na Blízkém východě, kde se zapojila do úderů proti Íránu. Loď zůstala na moři bez přestávky celkem 265 dní, píše AP. Na zemi se část posádky dostala v září při zakotvení v Thajsku.
Rodinní příslušníci a blízcí členů posádky stáli ve frontě před námořní základnou poblíž San Diega hodiny před připlutím letadlové lodi. Po vylodění se 64 otců mezi námořníky poprvé setká se svými miminky, uvedlo námořnictvo.
Podle zpráv médií dlouhé nasazení na moři mělo výrazný dopad na psychiku posádky. Média informovala s odkazem na dopis šéfa námořnictva Hunga Caa o nejméně osmi pokusech o sebevraždu a také o problémech se zásobováním na palubě lodi. Již dříve příbuzní členů posádky poukazovali na zhoršené podmínky panující na lodi.
Hegseth při návštěvě lodi ve středu tvrzení médií odmítl. Naopak vyzdvihl odolnost a schopnost se přizpůsobit amerických námořníků. "Děláte obtížné a namáhavé věci," uvedl ministr.
Nasazení letadlových lodí obvykle trvá šest až devět měsíců. Období lze v případě války či krize prodloužit. Hlavním omezujícím faktorem délky mise je často právě duševní stav posádky.
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