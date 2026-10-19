Letadlo z Tel Avivu muselo po výhrůžce bombou nouzově přistát v Sofii

Civilní dopravní letadlo na lince z Tel Avivu do Vídně muselo v neděli večer nouzově přistát v bulharském hlavním městě Sofii kvůli výhrůžce bombovým útokem, oznámila bulharská televize BNT. Agentura Reuters v pondělí ráno napsala, že se při následné kontrole na palubě nenašlo nic nebezpečného.
BNT s odvoláním na prohlášení ministerstva dopravy uvedla, že na palubě letounu Airbus A320 bylo 51 cestujících a šest členů posádky.
Během letu, u hranic s Rumunskem, posádka ohlásila, že dostala výhrůžku bombovým útokem, a rozhodla se pro nouzové přistání v Sofii. Letadlo v souladu s procedurami doprovodily bulharské stíhačky MiG-29 na letiště, kde z letadla vystoupili cestující.
Stroj společnosti Austrian Airlines po bezpečnostní kontrole ještě v noci pokračoval ze Sofie do Vídně, uvedly tyto aerolinky.
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