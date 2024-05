Silné turbulence vás můžou vystřelit ke stropu, varuje odborník. Bez pásu hrozí malér

Těžká zranění hlavy, boj o život v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče, operace mnohočetných zlomenin i úmrtí pasažéra. Mimořádně silné turbulence zasáhly minulý týden dvě letadla na dálkových trasách. Oslovení odborníci pro Aktuálně.cz popisují, že na náhlé extrémní turbulence se dopředu zkrátka nelze stoprocentně připravit.

Letecký inspektor Josef Procházka z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod pro Aktuálně.cz uvedl, že meteorologické předpovědi vzhledem k teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu umějí predikovat, že v dané oblasti mohou být turbulence, nelze ale stoprocentně odhadnout, jak budou silné.

"Před několika desítkami let měli Američané speciálně upravený letoun pro takzvanou Clear Air Turbulence, tedy turbulence v bezoblačném prostoru. Přestože šlo o speciálně upravený letoun B-52, utrhlo se mu směrové kormidlo a stabilizátor. Neočekávali až takovou sílu," popsal Procházka.

Nevídaně silné turbulence postihly nedělní let společnosti Qatar Airways, který cestoval z Dauhá do Dublinu. Záchranáři převezli dvanáct lidí do nemocnice. Boeing 787 Dreamliner navzdory nepřízni počasí přistál podle plánu v irské metropoli. "Extrémně silné turbulence trvaly zhruba dvacet vteřin zrovna v době, kdy cestující dostali jídlo, takže mnozí neměli zapnutý bezpečnostní pás," uvedla irská televize RTE.

O pár dní dříve se dostal do nevídaných potíží let společnosti Singapore Airlines. Boeing 777-300ER s 229 lidmi na palubě v úterý mířil z Londýna do Singapuru, když ho ve vzdušném prostoru Barmy zastihly prudké turbulence. Při nárazech do stěn a stropu paluby nebo do sedadel se zranilo několik desítek lidí, jeden muž - třiasedmdesátiletý Brit - zemřel. Piloti nouzově přistáli v Bangkoku.

"Vůbec jsem nechápal, co se děje. V první chvíli jsem si myslel, že mě někdo silně praštil nějakým předmětem do hlavy. Pak jsem viděl, že všichni kolem mě krvácejí. Vždy jsem se bál létat, teď už o létání nechci ani slyšet," vylíčil pro agenturu Reuters čtyřiadvacetiletý pasažér Josh Silverstone. Další cestující popsali, jak lidé naráželi do stropu a panelů nad sedadly, kde jsou umístěná světla a klimatizace.

Podle leteckého inspektora Procházky hrozí scénář, který postihl letouny společností Qatar Airways a Singapore Airlines, hlavně v místech, kde jsou vysoké hory.

"Náhlé silné turbulence se vyskytují v místech, kde jsou stoupavé proudy. Děje se tak u vysokých hor, čímž nemyslím Krkonoše, ale třeba pohoří s výškou kolem pěti tisíc metrů nad mořem. Stoupavé proudy dosahují obrovské rychlosti a střih větru je takový, že stoupavé i sestupné proudy jsou mnohonásobně silnější než za normálních okolností. Když stoupavý proud vystřídá za několik málo sekund klesavý, tak nejste-li v letadle připoutaný, máte zaděláno na malér. Pak je samozřejmě možné, že to lidi na palubě vystřelí ke stropu a poraní si hlavu," popsal expert.

Profesionální pilot Josef Bejdák, který taktéž působí v Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, pro Aktuálně.cz připustil, že některé turbulence je obtížné předvídat, protože se atmosféra mění.

"Nemůžeme si myslet, že všechno dokážeme předpovědět. Atmosféra je dnes nestabilní v důsledku globálních změn počasí. Se stoupavými proudy, které se vytvářejí na rovníku, se setkáváme i v našich zeměpisných šířkách, ještě před třiceti čtyřiceti lety tomu tak nebylo. Stoupavé proudy mohou dosahovat rychlosti až čtyřicet metrů za vteřinu. Jedinou spolehlivou obranou je být připoutaný," upozornil Bejdák.

Procházka nechce spekulovat o tom, zda výsledkem dvou incidentů z minulého týdne bude povinné připoutání po celou dobu letu. "Některé společnosti už doporučují, aby se pasažéři připoutali na celou dobu letu, samozřejmě s výjimkou cesty na toaletu. Člověk koneckonců může být připoutaný, i když jí a pije," dodal.

Společnost Singapore Airlines oznámila, že analyzuje data z kritického letu. Trasu svých letounů dočasně odklonila na jih přes Bengálský záliv a Andamanské moře. České letouny zažily v novodobé historii mimořádnou turbulenci dvakrát. V roce 2002 několik lidí utrpělo zranění a jedna žena ztratila vědomí při letu společnosti ČSA z New Yorku do Prahy. O několik let dříve si letuška ČSA během letu z Prahy do Dubaje zlomila kvůli silné turbulenci nohu.

Video: Let společnosti Singapore Airlines z Londýna musel nouzově přistát v Bangkoku kvůli silným turbulencím (21. 5. 2024)