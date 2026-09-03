Letadlo s tělem Mladiče přistálo v Bělehradě. Rodina oznámí, jak bude vypadat pohřeb

V Bělehradě ve čtvrtek podle srbských médií přistálo letadlo, které z Haagu přepravovalo tělo válečného zločince Ratka Mladiče. Ten zemřel ve vězení, kde si odpykával doživotní trest za zločiny spáchané za války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle médií bude v srbském hlavním městě na začátku příštího týdne jeho pohřeb.
Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály ve čtvrtek odpoledne uvedl, že předal Mladičovo tělo jeho blízkým. O předání těla v Nizozemsku informoval i srbský prezident Aleksandar Vučić.
Mechanismus OSN uvedl, že tělo předal v souladu s mezinárodním právem. Připomněl i nedávné prohlášení generálního tajemníka ONS Antónia Guterrese, který odsoudil jakékoliv oslavování válečných zločinců.
Srbský prezident Vučić ve čtvrtek řekl, že Mladičova rodina oznámí, jak se hodlá rozloučit s bývalým velitelem vojsk bosenských Srbů, napsala agentura AFP. Úřady jim v tom zaručí součinnost vzhledem k tomu, že by se aktů mohly zúčastnit desítky tisíc lidí.
Veřejné pocty a pohřeb
„Pro naše služby to bude extrémně těžký úkol,“ uvedl prezident. Minulý týden srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić uvedl, že Mladić bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami, což vyvolalo kritiku například Evropské komise. Ve čtvrtek o státních poctách Vučić explicitně nemluvil.
Podle srbských bulvárních médií se v sobotu uskuteční veřejné pocty Mladičovi a v pondělí pak pohřeb. Podle televize N-1 tělo přepravil do Srbska vládní speciál. Rakev podle záběrů z místa přenesli z letadla vojáci v uniformě.
Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.
Po válce Mladić roky unikal spravedlnosti. Zatčen byl až v roce 2011 na severu Srbska a nedlouho poté vydán Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY).
Ten ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva, za zločiny proti lidskosti a za etnické čistky v řadách bosenských Muslimů (dnes Bosňáků) a bosenských Chorvatů během války v Bosně v letech 1992 až 1995. V roce 2021 Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály po Mladičově odvolání trest potvrdil.
Ve Srebrenici v červenci 1995 bosenskosrbští vojáci pod Mladičovým vedením povraždili 8000 Muslimů - tento masakr je označován za nejhorší v Evropě od druhé světové války. Obléhání Sarajeva trvalo 44 měsíců a podle oficiálních bosenských údajů bylo ve městě zabito více než 11 500 lidí, včetně několika stovek dětí.
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