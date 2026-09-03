Přeskočit na obsah
Benative
3. 9. Bronislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Letadlo s tělem Mladiče přistálo v Bělehradě. Rodina oznámí, jak bude vypadat pohřeb

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V Bělehradě ve čtvrtek podle srbských médií přistálo letadlo, které z Haagu přepravovalo tělo válečného zločince Ratka Mladiče. Ten zemřel ve vězení, kde si odpykával doživotní trest za zločiny spáchané za války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle médií bude v srbském hlavním městě na začátku příštího týdne jeho pohřeb.

FILE PHOTO: Commander of the Bosnian Serb army general staff General Ratko Mladic salutes during a visit to an airbase in Zaluzani near Banja Luka
Válečný zločinec Ratko Mladič na archivní fotografiiFoto: Reuters
Reklama

Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály ve čtvrtek odpoledne uvedl, že předal Mladičovo tělo jeho blízkým. O předání těla v Nizozemsku informoval i srbský prezident Aleksandar Vučić.

Mechanismus OSN uvedl, že tělo předal v souladu s mezinárodním právem. Připomněl i nedávné prohlášení generálního tajemníka ONS Antónia Guterrese, který odsoudil jakékoliv oslavování válečných zločinců.

Související

Srbský prezident Vučić ve čtvrtek řekl, že Mladičova rodina oznámí, jak se hodlá rozloučit s bývalým velitelem vojsk bosenských Srbů, napsala agentura AFP. Úřady jim v tom zaručí součinnost vzhledem k tomu, že by se aktů mohly zúčastnit desítky tisíc lidí.

Veřejné pocty a pohřeb

„Pro naše služby to bude extrémně těžký úkol,“ uvedl prezident. Minulý týden srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić uvedl, že Mladić bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami, což vyvolalo kritiku například Evropské komise. Ve čtvrtek o státních poctách Vučić explicitně nemluvil.

Reklama
Reklama

Podle srbských bulvárních médií se v sobotu uskuteční veřejné pocty Mladičovi a v pondělí pak pohřeb. Podle televize N-1 tělo přepravil do Srbska vládní speciál. Rakev podle záběrů z místa přenesli z letadla vojáci v uniformě.

Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.

Související

Po válce Mladić roky unikal spravedlnosti. Zatčen byl až v roce 2011 na severu Srbska a nedlouho poté vydán Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY).

Ten ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva, za zločiny proti lidskosti a za etnické čistky v řadách bosenských Muslimů (dnes Bosňáků) a bosenských Chorvatů během války v Bosně v letech 1992 až 1995. V roce 2021 Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály po Mladičově odvolání trest potvrdil.

Reklama
Reklama

Ve Srebrenici v červenci 1995 bosenskosrbští vojáci pod Mladičovým vedením povraždili 8000 Muslimů - tento masakr je označován za nejhorší v Evropě od druhé světové války. Obléhání Sarajeva trvalo 44 měsíců a podle oficiálních bosenských údajů bylo ve městě zabito více než 11 500 lidí, včetně několika stovek dětí.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
US Open Tennis
US Open Tennis
US Open Tennis

Ósakaová znovu šokovala outfitem. A pak v úporné bitvě přehrála Siniakovou

Marie Bouzková postoupila podruhé v kariéře do 3. kola tenisového US Open. Britku Harriet Dartovou dnes porazila na newyorském betonu 6:2, 6:2 a příště vyzve šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou z Polska. Neuspěla Kateřina Siniaková, která podlehla Japonce Naomi Ósakaové 2:6, 7:5, 1:6. Dalibor Svrčina prohrál s Italem Lucianem Darderim 3:6, 7:6, 4:6, 4:6.

Reklama
Reklama
Reklama