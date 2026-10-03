Neuvěřitelné zjištění o pilotovi, co chtěl zničit letadlo plné lidí. Doma nesměl létat, báli se ho

Pilot, který se ve středu pokusil o havárii letu Flydubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat, uvedl zdroj agentury AP a zdroje deníku The Wall Street Journal. Existovaly totiž obavy, že muž přejal extremistické názory.
Podle deníku The Wall Street Journal ho později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.
Dva zdroje a jeden izraelský představitel sdělili, že jméno pilota je Hamám Hamání, uvedla v pátek americká stanice CNN. Jeden ze zdrojů přiblížil, že se útočník narodil ve Spojených arabských emirátech otci z Ománu a matce ze Sýrie. Několik let života měl strávit právě ve Spojených arabských emirátech.
Svědci už dříve popsali útočníka jako člověka s „velmi podivným chováním“, hlavně pokud šlo o náboženské praktiky. „Například se hodně modlil a nepodával ženám ruku,“ citoval izraelský novinář Josef Yisrael svůj zdroj z aerolinky.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek prohlásil, že vyšetřovatelé získali osobní materiály, které poukazují na islamistické sklony útočníka.
Při středečním letu FZ 1073 společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu napadl pilot v kokpitu kapitána. Letadlo začalo prudce padat, podle webové služby Flightradar24 během zhruba třiceti vteřin mělo klesnout o více než čtyři tisíce metrů. Cestující a část posádky útočníka nakonec přemohli. Letadlo muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
Spojené arabské emiráty v sobotu útok označily jako teroristický čin. „Vyšetřování incidentu letu Flydubai FZ 1073 zjistilo, že kopilot se pokusil provést teroristický útok,“ citovala emirátská agentura WAM generálního prokurátora Hamada Sajfa aš-Šamsího.
Saúdská Arábie ve čtvrtek vydala do Spojených arabských emirátů jak pobodaného kapitána letu tak pilota podezřelého z napadení svého nadřízeného a pokusu letadlo zničit. V Izraeli i v Indii je indický kapitán Smit Maččchar, který otevřel kokpit letadla a umožnil tak zásah cestujících, oslavován jako hrdina.
Zákaz létat v Ománu, kde měl Hamámí podle osoby obeznámené s případem kvůli svým názorům problémy, poprvé zveřejnil deník The Wall Street Journal. Hamámího později zaměstnala společnost Flydubai. Jak přesně se dostal do kokpitu letadla mířícího do Izraele, je nyní jednou z hlavních otázek vyšetřování.
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