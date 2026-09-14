Letadlo amerického kongresmana nouzově přistálo na jezeře. Příčina poruchy známá není

Americký republikánský kongresman z Wisconsinu Tom Tiffany utrpěl lehká zranění poté, co letadlo, v němž cestoval, nouzově přistálo na wisconsinském jezeře Wausau. Zákonodárce i pilot následně doplavali do bezpečí. Tiffany se uchází o post guvernéra státu Wisconsin v listopadových volbách.
Tiffany se v sobotu večer místního času vracel z večeře v okrese La Crosse malým letadlem, když stroj nedaleko letiště Wausau Downtown ztratil výkon. Pilot byl proto nucen nouzově přistát na hladině jezera a dvojice poté zavolala na tísňovou linku.
„Jakmile se letadlo začalo potápět, opustili jsme ho a doplavali na mělčinu, kde jsme čekali, dokud se k nám na člunu nedostali záchranáři,“ uvedl Tiffany. Lehce zraněn podle něj byl i pilot. Tiffany podle své kampaně utrpěl malou řeznou ránu nad pravým okem.
Republikánský kongresman cestoval jednomotorovým letadlem Beechcraft K35, známým také pod názvem Bonanza, které pojme až pět osob, uvedl podle stanice BBC úřad šerifa okresu Marathon.
Příčina mechanické poruchy zatím není zřejmá, incident podle úřadu šerifa vyšetří Federální úřad pro letectví (FAA) a Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB).
Úřad šerifa podle stanice CNN uvedl, že letoun v jezeře byl označen bójí, a vyzval obyvatele, aby se k němu nepřibližovali. Práce na jeho vyzvednutí mají začít v pondělí.
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