Letadla mezinárodní koalice omylem bombardovala spojence v Sýrii, zabila 18 lidí

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Letadla mezinárodní koalice, vedené USA, tento týden omylem zabila 18 členů kurdsko-arabských milic, s nimiž koalice v bojích v Sýrii spolupracuje. Oznámil to ve čtvrtek Pentagon s tím, že od svých spolubojovníků dostal mylné souřadnice. Cílem útoku měli být radikálové z organizace Islámský stát (IS). Útok se odehrál v úterý jižně od města Tabka, které stejně jako nedalekou Rakku ovládá IS. Vedení SDF oznámilo, že spolupracuje s mezinárodní koalicí na vyšetření incidentu, aby se už podobné omyly nemohly opakovat. Americká armáda neoznámila, která letadla útok provedla. Spojené státy velí mezinárodní koalici, v níž je několik zemí.

autor: ČTK

Související články