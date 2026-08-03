Lesní požár ve Francii odhalil desítky granátů z druhé světové války

Rozsáhlý lesní požár západně od francouzského Bordeaux v posledních dnech obnažil desítky granátů z druhé světové války, některé z nich zřejmě i vybuchly. V evakuované vesnici Le Porge, kterou živel postihl nejvíce, tak jsou v pondělí v plném proudu práce na odminování, aby se její obyvatelé mohli bezpečně vrátit do svých domovů. V pondělí o tom informovala agentura AFP.
V této obci v jihozápadním departementu Gironde, vzdálené jen deset kilometrů od atlantického pobřeží, shořelo více než 180 domů. Uprostřed spáleného pozemku zde v pondělí ráno ležely na zemi čtyři zrezivělé a zaprášené, přibližně 30 centimetrů dlouhé granáty, uvedl reportér AFP. V blízkém plotě zela zčernalá díra o velikosti tenisového míčku po střepině z vybuchlého granátu.
Od pátku bylo v obci nalezeno 75 granátů a „další tam zůstávají“, řekl agentuře AFP šéf odminovacího centra v Bordeaux, který se představil jako Philippe a nepřál si uvést celé své jméno. Nevybuchlá munice by se podle něj mohla skrývat i v nedalekém poli.
Dvě části obce zůstávají po dobu odminování uzavřeny a neplatí pro ně povolení k návratu evakuovaných obyvatel, uvedla prefektura. „Vážné nebezpečí smrti, přítomnost granátů,“ hlásají cedule po obvodu uzavřeného areálu.
V průběhu požáru, který za zhruba deset dnů sežehl vyjma domů v obci také 42 tisíc hektarů lesa podél pobřeží, byly slyšet i výbuchy. Ty byly zpočátku přisuzovány explozím plynových lahví, ale podle velitele hasičů Thomase Mimiaguea mohlo jít právě o granáty. „Moc nevíme, proč tam jsou, myslíme si, že se na ně tak trochu zapomnělo,“ řekl Mimiague.
Mezi nalezenou municí, německé i francouzské výroby, jsou převážně minometné granáty, ale také několik tankových granátů s výbušnou hlavicí. Zajištěná munice bude uskladněna na vojenském pozemku a následně zničena.
Francie zažívá od začátku léta na řadě míst nejen na jihu země bezprecedentní sezonu lesních požárů. Rozloha spálené plochy už překonala dosavadní rekord z roku 2022. Nejvážnější byl právě požár v departementu Gironde, prohlášený za největší od roku 1949, kdy ve stejné oblasti shořelo 50 tisíc hektarů. Živel se naštěstí vyhnul proslulým vinařským oblastem Médoc či Graves, podotkla AFP.
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