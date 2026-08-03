Přeskočit na obsah
Benative
3. 8. Miluše
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Lesní požár ve Francii odhalil desítky granátů z druhé světové války

ČTK

Rozsáhlý lesní požár západně od francouzského Bordeaux v posledních dnech obnažil desítky granátů z druhé světové války, některé z nich zřejmě i vybuchly. V evakuované vesnici Le Porge, kterou živel postihl nejvíce, tak jsou v pondělí v plném proudu práce na odminování, aby se její obyvatelé mohli bezpečně vrátit do svých domovů. V pondělí o tom informovala agentura AFP.

Smoke rises from a wildfire in Andernos-les-Bains
Požáry ve FranciiFoto: Reuters
Reklama

V této obci v jihozápadním departementu Gironde, vzdálené jen deset kilometrů od atlantického pobřeží, shořelo více než 180 domů. Uprostřed spáleného pozemku zde v pondělí ráno ležely na zemi čtyři zrezivělé a zaprášené, přibližně 30 centimetrů dlouhé granáty, uvedl reportér AFP. V blízkém plotě zela zčernalá díra o velikosti tenisového míčku po střepině z vybuchlého granátu.

Od pátku bylo v obci nalezeno 75 granátů a „další tam zůstávají“, řekl agentuře AFP šéf odminovacího centra v Bordeaux, který se představil jako Philippe a nepřál si uvést celé své jméno. Nevybuchlá munice by se podle něj mohla skrývat i v nedalekém poli.

Související

Dvě části obce zůstávají po dobu odminování uzavřeny a neplatí pro ně povolení k návratu evakuovaných obyvatel, uvedla prefektura. „Vážné nebezpečí smrti, přítomnost granátů,“ hlásají cedule po obvodu uzavřeného areálu.

V průběhu požáru, který za zhruba deset dnů sežehl vyjma domů v obci také 42 tisíc hektarů lesa podél pobřeží, byly slyšet i výbuchy. Ty byly zpočátku přisuzovány explozím plynových lahví, ale podle velitele hasičů Thomase Mimiaguea mohlo jít právě o granáty. „Moc nevíme, proč tam jsou, myslíme si, že se na ně tak trochu zapomnělo,“ řekl Mimiague.

Reklama
Reklama

Mezi nalezenou municí, německé i francouzské výroby, jsou převážně minometné granáty, ale také několik tankových granátů s výbušnou hlavicí. Zajištěná munice bude uskladněna na vojenském pozemku a následně zničena.

Francie zažívá od začátku léta na řadě míst nejen na jihu země bezprecedentní sezonu lesních požárů. Rozloha spálené plochy už překonala dosavadní rekord z roku 2022. Nejvážnější byl právě požár v departementu Gironde, prohlášený za největší od roku 1949, kdy ve stejné oblasti shořelo 50 tisíc hektarů. Živel se naštěstí vyhnul proslulým vinařským oblastem Médoc či Graves, podotkla AFP.

Mohlo by vás zajímat: Vyděšení koně prchají ulicemi francouzského Biscarrosse před rychle se šířícím lesním požárem

Vyděšení koně prchají ulicemi francouzského Biscarrosse před rychle se šířícím lesním požárem. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Politik Petr Macinka a moderátor Luboš Xaver Veselý jsou nejen přáteli, ale v tomto případě i důležitými aktéry TEČKY Radka Bartoníčka, který týden co týden bilancuje dění nejen v české politice. Koláž: Luboš Xaver Veselý a Petr Macinka
Politik Petr Macinka a moderátor Luboš Xaver Veselý jsou nejen přáteli, ale v tomto případě i důležitými aktéry TEČKY Radka Bartoníčka, který týden co týden bilancuje dění nejen v české politice. Koláž: Luboš Xaver Veselý a Petr Macinka
Politik Petr Macinka a moderátor Luboš Xaver Veselý jsou nejen přáteli, ale v tomto případě i důležitými aktéry TEČKY Radka Bartoníčka, který týden co týden bilancuje dění nejen v české politice. Koláž: Luboš Xaver Veselý a Petr Macinka

Kam zmizel „starý“ ministr Macinka. A co nedochází Xaverovi se žlutou hvězdou

Aktuální videopodcast Tečka Radka Bartoníčka je speciální v tom, že jde o poslední díl před letní přestávkou. Tentokrát si kromě krátkých glos můžete pustit videa, na kterých uvidíte jak ministry Petra Macinku a Aleše Juchelku s premiérem Andrejem Babišem, tak i moderátora Luboše Xavera Veselého. Nechybí ale ani vzpomínka na oblíbeného a populárního botanika Václava Větvičku.

Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta

Španělské tajné služby před migrační vlnou z Maroka varovaly, ministr to prý nevěděl

Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty, která leží na severoafrickém pobřeží a kam ve čtvrtek minulého týdne vtrhly desítky tisíc běženců. Varování žádné datum nezmiňovalo, ale upozorňovalo, že taková možnost je velmi pravděpodobná. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už dříve řekl, že on varován nebyl.

Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine
Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine
Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine

ŽIVĚ Noční zásah ukrajinského dronu v ruském pohraničí nepřežilo dítě

Ukrajinský dron v neděli zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti, kde zabil jedno dítě a dvě další zranil. Oznámil to tamní úřadující gubernátor, napsala v noci agentura Reuters. Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruským válečným úsilím.

Reklama
Ilustrační foto - nakupování, taška, nákup, obchod, Albert, nákupní centrum, obchodní dům, supermarket, potraviny, ekonomika
Ilustrační foto - nakupování, taška, nákup, obchod, Albert, nákupní centrum, obchodní dům, supermarket, potraviny, ekonomika
Ilustrační foto - nakupování, taška, nákup, obchod, Albert, nákupní centrum, obchodní dům, supermarket, potraviny, ekonomika

Úřady zmrazily podíly Rusů, kteří v Česku provozují supermarkety Mere

Finanční analytický úřad ke konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně Šnajdrovým, kteří v Česku provozují supermarkety Mere. Nemohou tak své podíly prodat ani z nich získávat výnosy, které jsou do odvolání v bankách. Informoval o tom v pondělí Deník N. Ministerstvo financí rozhodnutí komentovat nechtělo. Šnajdr je od minulého týdne na sankčním seznamu Evropské unie (EU).

Reklama
Reklama
Reklama