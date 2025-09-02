"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň

Na zkouškách to nevypadalo nijak bombasticky. Neidentifikovatelný zbraňový systém zakrývala na nákladním voze zelená plachta. V zadní části se zřejmě ukrývá dieselový generátor elektřiny a uprostřed obří baterie s řídicí a palebnou jednotkou
Čínští propagandisté ale mají jasno: Když bude ve středu během velkolepé přehlídky čínské armády v Pekingu sejmut ochranný kryt, svět uvidí "nejmocnější laserový protivzdušný systém na světě". Dokáže prý sestřelit drony i řízené střely.
Vojenští odborníci se chystají zjistit, jak dalece je sebechvála o hi-tech zbrani namístě. Věc neberou na lehkou váhu, Čína už svými drony, bojovými letouny a řízenými střelami dokazuje vyspělost. Americké tajné služby také upozorňují, že by vůdce Si Ťin-pching mohl do dvou let uskutečnit invazi na Tchaj-wan.
"Kdykoli [Čína] předvede nové vynikající technologie… je dobré si uvědomit, že [při veškerém jejím zjevném pokroku] bychom měli být trochu opatrní, zda mají to nejlepší, nebo zda vědí, jak to používat," tvrdí Rob Peters z think-tanku Heritage Foundation. Armáda komunistické země nemá za téměř půl století reálné zkušenosti z boje, navíc ten poslední v roce 1979 prohrála, upozorňuje The Telegraph.
Laserové zbraně sice disponují takzvaným "nekonečným zásobníkem", který dokáže sestřelit drony za pouhých 10 liber (v přepočtu necelých 300 korun) na výstřel, jsou ale vysokoenergeticky náročné, upozorňuje britský deník. Technologii v boji zatím úspěšně vyzkoušel Izrael. Systémy Lite-Beam a Iron-Beam sestřelil drony Hizballáhu.
Při letošních testech se mělo podařit britskému systému Dragonfire zasáhnout během 300 výstřelů 30 bezpilotních letounů. Skeptici podle The Telegraph ale často žertují, že laserové zbraně zůstanou stále budoucností. Vyžadují velké množství energie a mohou být rušeny kouřem, prachem, mlhou nebo teplem.
S vývojem se potýkají i Američané. Uvažují, že zruší chystané umístění laserů o výkonu 50 kW na bojová vozidla pěchoty Stryker. Neosvědčila se jim ani 60kW zbraň umístěná na loď USS Preble, která údajně funguje pouze na třetinu zamýšleného výkonu a nikdy nebylo prokázáno, že by se osvědčila v boji.
Vojenský analytik Jared Keller ale v pokrok věří. "Myslím, že se blížíme k bodu zlomu, kdy se zlepšily nejen technologie, ale i některé podpůrné faktory, jako jsou zdroje energie," tvrdí autor newsletteru Laser Wars. Několik firem včetně samotného Pentagonu se má blížit k výrobě mobilních generátorů, které by laserům umožnily efektivně "se pohybovat a střílet".
Spekuluje se, že čínský systém s laserem o výkonu 10 kW OW5-A10 údajně zastaví roje dronů. "Co se týče rychlosti vývoje, rozhodně předhánějí USA. Neustále ukazují systémy na výstavách, ale [existuje málo] důkazů o tom, že fungují," dodává Keller.
Sidharth Kaushal z londýnského think-tanku Royal United Services Institute si myslí, že pravda je taková, že nejsilnější armády světa jsou všechny pravděpodobně na podobné úrovni. "Čína se sice může chlubit jedinečnými schopnostmi, ale neočekávám, že by země byly o roky před druhou a třetí… 'smečka' se pravděpodobně prosadí víceméně souběžně," je přesvědčený Kaushal.
Armády jsou podle The Telegraph stále daleko od výroby své verze marťanského smrtícího paprsku, který decimoval lodě v knize HG Wellse Válka světů. K jejich potopení by bylo zapotřebí megawattů energie, což je část produkce elektrárny. Dnešní lasery se s obtížemi potýkají s výkonem vyšším než 100 kW. Dny, kdy budou levně a rychle ničit drony, se ale z říše fantazie brzy přesunou.