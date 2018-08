Lennonův vrah se už podesáté marně dožadoval propuštění na podmínku

Mark David Chapman, dnes třiašedesátiletý, Lennona zabil v New Yorku 8. prosince 1980

New York - Vrah Johna Lennona se podesáté marně pokusil požádat o podmínečné propuštění. Oznámila to agentura AP.

Mark David Chapman, dnes třiašedesátiletý, Lennona zabil v New Yorku 8. prosince 1980. Soud mu vyměřil doživotní vězení s možností podmínečného propuštění nejdříve po 20 letech.

Soud žádost zamítl s odůvodněním, že propuštění Chapmana by "by společnosti neprospělo a bylo by neslučitelné s její bezpečností". Osvobozením vězně by soud nejen "bagatelizoval vážnost jeho zločinu", ale ohrozil by i bezpečnost lidí, protože na Chapmana by někdo mohl zaútočit ze msty nebo snahy se proslavit.

Někdejšího člena britské hudební skupiny Beatles Chapman zabil pěti ranami z revolveru, když se hudebník vracel do svého domu na Manhattanu z nahrávacího studia. K vraždě se doznal a uvedl, že na sebe chtěl tímto způsobem strhnout pozornost.

O propuštění může Lennonův vrah, který si trest odpykává na západě státu New York, požádat znovu v srpnu 2020.