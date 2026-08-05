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Zahraničí

Lékaři jí zachránili život. V 97 letech jim poděkovala způsobem, který bere dech

Již 97letá Betty Bromageová rok po mrtvici znovu stanula na křídle letadla.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Je jí 97 let, hůře mluví po prodělané mrtvici, má vetchý zrak a nemůže už ani řídit. Přesto se znovu připoutala ke křídlu letícího dvouplošníku. Britka Betty Bromageová překonala vlastní Guinnessův rekord a svým odvážným činem znovu dokázala, že odvaha ani chuť pomáhat nemají věkovou hranici.

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Betty Bromageová z britského Cheltenhamu se jen rok po prodělané mrtvici znovu vznesla do oblak. Ve svých 97 letech absolvovala už šestou takzvanou wing walk – adrenalinovou disciplínu, při níž je člověk připoután na křídle letícího dvouplošníku. Zároveň překonala vlastní Guinnessův rekord a zůstává nejstarší ženou na světě, která tento extrémní výkon zvládla.

Letošní let věnovala oddělení pro pacienty po cévní mozkové příhodě v nemocnici Cheltenham General Hospital. Právě tam o ni před rokem pečovali lékaři a sestry, když prodělala mrtvici. Její řeč dodnes nese následky, jinak se ale podle svých slov cítí dobře.

Wing-walker Betty Bromage
Již 97letá Betty Bromageová rok po mrtvici znovu stanula na křídle letadla.Foto: Profimedia.cz

„Kdybych nic takového nedělala, život by mě přestal bavit. Nemohu řídit, špatně vidím, a tak se snažím dělat všechno, co ještě mohu,“ říká usměvavá seniorka.

97-year-old Betty Bromage on the wing of an Aero-Super-Batics biplane during an attempt to break the Guinness World Record for the oldest female wing-walker, with her sixth wing walk, at RFC Rendcomb Airfield near Cirencester, Gloucestershire. Picture dat
Betty absolvovala už šestou takzvanou wing walk, adrenalinovou disciplínu, při níž je člověk připoután na křídle letícího dvojplošníku. Foto: Profimedia.cz

S extrémním sportem začala až v 87 letech. Inspirovala ji televizní reklama na čokoládovou tyčinku Crunchie, ve které lidé chodili po křídlech letadla. Hledala způsob, jak získat peníze pro charitu, a rozhodla se, že to zkusí.

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„Nikdy nevíte, co dokážete, dokud to nezkusíte. Říkala jsem si, že běhat už nemohu, ale tohle bych zvládnout mohla,“ vzpomíná.

Betty absolvovala celkem šest letů na křídle letadla.
Betty absolvovala celkem šest letů na křídle letadla.Foto: Profimedia.cz

Od té doby se stala symbolem nezdolné odvahy. Kromě šesti letů na křídle letadla absolvovala také nejrychlejší zipline (jízda na kladce zavěšené na laně) na světě ve Walesu nebo slaňování z 50metrové věže Eagle Tower. Na dobročinné účely už vybrala více než 23 tisíc liber (skoro 560 tisíc korun).

Betty Bromageová překonala vlastní Guinnessův rekord
Betty Bromageová překonala vlastní Guinnessův rekord Foto: Profimedia.cz

K pomoci druhým ji inspiruje věta, kterou kdysi četla na zdi nemocnice, kde pracovala jako zdravotní sestra: „Tímto světem procházíme jen jednou. Každé dobro a každou laskavost, kterou můžeme vykonat, udělejme hned. Už touto cestou znovu nepůjdeme.“

Nemocniční charita uvedla, že vybrané peníze použije na nové zdravotnické vybavení a lepší péči o pacienty.

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A Betty už přemýšlí, co podnikne dál. „Jediný problém je dostat se na křídlo, protože jsem malá. Jakmile tam ale stojím, je to v pohodě. Až mi bude sto let, budu muset vymyslet něco opravdu výjimečného,“ říká s úsměvem.

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