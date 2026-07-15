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Zahraničí

Lékaři bez hranic žádají větší podporu proti ebole v Kongu. Vyžádala si už 754 životů

ČTK

Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) vyzvala k urychlenému posílení reakce na epidemii eboly v Kongu. Podle organizace se nákaza šíří rychleji, než stačí zdravotníci rozšiřovat kapacity pro léčbu, vyhledávat případy a zabývat se prevencí dalšího přenosu. Upozornila na to agentura Reuters.

FILE PHOTO: At least 30 deaths at Congo camp show Ebola could be spreading fast
MSF upozorňuje, že mnoho pacientů se do zdravotnických zařízení dostává až v kritickém stavu. „V Mongbwalu vidíme každý den smrtelné následky těchto nedostatků,“ uvedl lékař MSF Ayokunnu Raji. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Gradel Muyisa Mumbere
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V zemi bylo podle nejnovějších údajů konžských úřadů potvrzeno 2011 případů eboly, z nichž 754 skončilo úmrtím, informovala dříve agentura AP. Současná epidemie, kterou způsobuje kmen viru Bundibugyo, se za dva měsíce stala třetím největším a nejrychleji rostoucím ohniskem eboly, uvedli Lékaři bez hranic.

„Každé zpoždění stojí životy. Stále epidemii doháníme, místo abychom byli před ní,“ uvedla krizová manažerka MSF Trish Newportová. Organizace vyzvala k větší mezinárodní podpoře, která by umožnila posílit zdravotnickou péči, testování, dohledávání kontaktů i zapojení místních komunit.

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„Pouze robustní a dostatečně financovaná lékařská reakce, která skutečně odráží rozsah potřeb v terénu, může zabránit tomu, aby se tato epidemie stala krizí, kterou už nedokážeme zvládnout. K dosažení tohoto cíle je naléhavě zapotřebí rozšířená mezinárodní podpora,“ dodala Newportová.

MSF upozorňuje, že mnoho pacientů se do zdravotnických zařízení dostává až v kritickém stavu. „V Mongbwalu vidíme každý den smrtelné následky těchto nedostatků,“ uvedl lékař MSF Ayokunnu Raji. Organizace uvedla, že v jejích centrech se dosud podařilo pomoci desítkám přeživších, mnoho dalších pacientů ale zemřelo.

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Boj s epidemií navíc komplikuje přetížený zdravotnický systém v zemi a nedostatek prostředků. Proti současnému kmeni Bundibugyo zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba, na rozdíl od kmene Zaire, který způsobil většinu předchozích epidemií v Kongu.

MSF v současnosti provozuje v Kongu sedm center pro léčbu eboly a více než 15 izolačních jednotek. Organizace zároveň podporuje konžské úřady při sledování nákazy, školení zdravotníků a zajišťování dalších základních zdravotních služeb.

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