Ocet jako prevence a nemocnice daleko. V Malawi pomáhal český lékař ženám s rakovinou

Jedné z nejchudších zemí světa se přezdívá vřelé srdce Afriky. Onkolog Roman Kocián, který byl v jihoafrickém Malawi na misi Lékařů bez hranic, potvrzuje, že se jedná o přesnou přezdívku. "Lidé jsou tam opravdu skvělí. Nic nemají, ale jsou neustále milí," říká o bývalé britské kolonii pro Aktuálně.cz. Obdivuje statečnost tamních žen, které trpí v zemi silně rozšířenou rakovinou děložního hrdla.

"V pokročilém stadiu způsobuje rakovina děložního hrdla silné krvácení. Stávalo se nám, že přišla žena, která kvůli velké ztrátě krve neměla žádné červené krvinky. Přesto dorazila s dítětem na zádech. Když se jí zeptáte, odkud jde, odpoví, že šla pěšky 40 kilometrů," popisuje Roman Kocián své zkušenosti zpátky v Praze, v ordinaci na klinice U Apolináře.

V devatenáctimilionovém Malawi strávil jako onkolog v oboru gynekologie a porodnictví měsíc a do země na jihovýchodě Afriky se zamiloval. Dojem na něj udělali lidé i příroda. Na misi Lékařů bez hranic, která se tu zaměřuje právě na prevenci a léčbu rakoviny, byl poprvé.

Malawi patří mezi země nejvíce postižené rakovinou děložního hrdla na světě. Kocián za měsíc ošetřil dvě stovky nových pacientek, což by v Česku trvalo i několik let. "Je tam mnohem více žen, které s nemocí přicházejí, více jich je v pozdějším stadiu, takže je i větší smrtnost," dodává.

V průměru tímto druhem rakoviny onemocní v africké zemi 76 žen ze sta tisíc, umírá jich okolo 50 ze sta tisíc. Pro srovnání, v Česku se nemoc vyskytuje u 15 žen ze sta tisíc, umírá na ni sedm ze sta tisíc.

Rozvoj nemoci souvisí i s virem HIV, který má v Malawi každý desátý dospělý. Ačkoliv se lékařům podařilo virovou nálož potlačit a většina nakažených vede normální život, oslabuje HIV imunitu a vede k většímu riziku vzniku rakoviny.

Právě rakovina děložního hrdla se přitom dá vymýtit dostatečnou prevencí. Dospívající se mohou očkovat proti HPV viru, který onemocnění způsobuje. V Česku gynekologové běžně kontrolují, zda se nemoc neobjevuje, a daří se jim ji včas zachytit. V africké zemi to ale zatím nefunguje.

Více než polovina obyvatel žije pod hranicí chudoby, země je silně závislá na zahraniční pomoci. Místní se hlásí ke křesťanství i k islámu, zároveň jsou ale pověrčiví, mimo jiné kvůli chybějícímu vzdělání. Podobně jako v okolních zemích tu dochází k "honům na upíry", při kterých dav zabíjí obyčejné lidi, jež podezírá z vampyrismu.

Nezaměstnanost je vysoká a i ti, kteří pracují, musí vystačit se třemi dolary denně, popisuje Kocián. Obyvatelé žijí hlavně na venkově a živí se zemědělstvím. Pěstují kávu, tabák nebo čaj. Ženy často nemohou od práce a rodiny odejít, k lékaři to mají daleko a místní doprava nefunguje.

Obyčejný ocet zachraňuje životy

Zdravotníci musí improvizovat, aby pomoc k ženám dostali. Do vesnic jezdí sestry s auty, ve kterých mohou vyšetření udělat. Stačí potřít pohlavní orgán obyčejným octem a sledovat, zda se neobjeví bílé tečky. Pokud ano, znamená to, že má žena nádor a že je potřeba vyrazit do onkologického centra.

V takovém případě čeká ženy až desítky kilometrů dlouhá cesta do hlavního města Lilongwe. "V nemocnici už to funguje stejně jako u nás. Já jsem vlastně pokračoval ve své obvyklé práci," doplňuje Kocián. Pokud je to možné, podstoupí žena ozařování. U většiny je ale kvůli pokročilému stadiu nemoci nutná operace. Když ani to nepomůže, má klinika oddělení paliativní péče.

Kocián vzpomíná, že při rozhodnutí o postupu nezáleží pouze na zdravotním stavu ženy. "Je třeba si uvědomit, že to zasáhne celou její rodinu," říká. Ženy mívají čtyři i více dětí, a to už jako velmi mladé, téměř polovina se vdá před osmnáctými narozeninami. Kvůli ozařování bývají dlouho zesláblé, nemohou pracovat na poli a rodina tak přichází o obživu.

"Někdy je také manžel kvůli nemoci opustí, to vše musíme brát v potaz. Je to složitý proces, do kterého jsou zapojeny místní zdravotní sestry, které se ujistí, že pacientce léčbou neublížíme," tvrdí onkogynekolog.

Prevence a lepší budoucnost

Přestože mají místní v lékaře obrovskou důvěru, prevence je pro ně příliš abstraktní pojem nebo prostě není možná. Dochází tak k dramatickým situacím. Kocián vzpomíná na HIV pozitivní těhotnou ženu s rakovinou. Zdravotníci se tehdy dohodli, že porod provedou císařským řezem, během kterého odstraní nádor.

Žena ale na domluvený termín nedorazila, přišla až v okamžiku, kdy rodila, což operaci zkomplikovalo. "Museli jsme nasadit celý tým, ale nakonec jsme to zvládli. Po několika dnech matka i dítě odcházely v pořádku domů," popisuje šťastný konec.

Připomíná i to, že osvěta začíná fungovat a spolu s ní by se měla zlepšovat i zdravotní situace. Kocián prohlašuje, že pokud by to bylo možné, rád by se na místo vrátil. "Malawi je opravdu skvělé a navíc bezpečné, taková Afrika pro začátečníky," říká o zemi, které pomáhal.