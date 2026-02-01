Lékaři bez hranic musejí opustit Pásmo Gazy. "Je to záminka," ohradila se organizace

Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) musí opustit palestinské Pásmo Gazy do konce února, rozhodlo v neděli izraelské ministerstvo pro diasporu. Organizace totiž podle ministerstva odmítla poskytnout izraelským úřadům seznam svých palestinských zaměstnanců, uvedla agentura AFP.
Organizace působící v Pásmu Gazy jsou povinny předložit seznam Palestinců, kteří pro ně pracují, uvedlo ministerstvo pro diasporu. To má na starosti registraci humanitárních organizací. MSF tak musí palestinské území opustit do 28. února.
Izrael na konci loňského roku oznámil, že odebere povolení k činnosti těm organizacím, které podle něj nevyhověly jeho novým požadavkům na registraci. Do 1. března pak musejí tyto organizace ukončit veškerou svou činnost. Mezi 37 dotčenými organizacemi jsou kromě MSF i katolická Caritas Internationalis či CARE. Zákaz působení se týká nejen Pásma Gazy, ale také okupovaného Západního břehu a východního Jeruzaléma.
Nový systém registrace
Šéf OSN António Guterres a řada států Evropské unie rozhodnutí Izraele kritizovali a vyjádřili znepokojení nad opětovným zhoršováním katastrofální humanitární situace v Pásmu Gazy.
Izraelské úřady zavedly nový systém registrace nevládních organizací pro palestinská území loni v březnu. Podle něj musejí tyto organizace předložit například úplný seznam svých palestinských a zahraničních zaměstnanců, včetně podrobností o jejich rodinných příslušnících. Některé organizace uvedly, že neposkytly údaje o svých palestinských zaměstnancích, neboť se obávají, že by se tito lidé mohli stát cílem izraelské armády.
Organizace MSF v neděli v reakci na rozhodnutí Izraele uvedla, že je pouhou záminkou k blokování humanitární asistence. "Izraelské úřady nutí humanitární organizace k nemožné volbě mezi vystavením svých pracovníků riziku a přerušením kritické zdravotní péče pro lidi, kteří ji nutně potřebují," cituje AFP z prohlášení organizace.
Od loňského října, kdy začalo platit po dvou letech války příměří mezi palestinským teroristickým hnutím Hamás a Izraelem, se humanitární situace v Pásmu Gazy výrazně nezlepšila. Více než milion lidí žije podle OSN stále ve stanech či provizorních přístřešcích, vodovodní, kanalizační a elektrická infrastruktura je zničená a nemocnice stále nestíhají ošetřovat zraněné a nemocné.
