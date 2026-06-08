Ledy se hnuly? Za Zelenským dorazil Putinův důvěrník. A není to jen tak někdo

Pohne se jednání o míru mezi Ukrajinou a Ruskem? To je otázka, kterou si svět kladl po nenápadné květnové zprávě: „Kyjev navštívil ruský podnikatel, který se setkal se Zelenským“. Deník Financial Times nyní prozradil, že tím „podnikatelem“ je miliardář a oligarcha Roman Abramovič. Ten patří k malému okruhu lidí s respektem na obou stranách fronty. Setkání s ním nakonec potvrdil i sám Zelenskyj.
Deník Financial Times zprávu o Abramovičově misi uvedl s odvoláním na čtyři informované zdroje. Právě někdejší majitel anglického fotbalového týmu Chelsea byl podle deníku požádán ukrajinským prezidentem, aby předal Vladimiru Putinovi návrh na schůzku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nakonec v nedělním rozhovoru pro britskou televizi Sky News zvěsti o vzájemném kontaktu s Abramovičem potvrdil. „Řekl ‚mám pro vás vzkaz a chci od vás přijmout zprávy a předat je přímo Putinovi‘. A řekl, že to musí být provedeno potichu, bez jakékoli publicity. Odpověděl jsem: ‚Je to vaše volba. Nám nezáleží na tom, jestli je to veřejné, nebo soukromé‘,“ prozradil ukrajinský prezident.
Podle Zelenského chtěl Abramovič pochopit, co je Kyjev připraven udělat pro zdar mírových jednání. Zelenskyj mu podle svých slov řekl, že Ukrajina nemá v úmyslu vydat Donbas Rusku.
„To bylo klíčové sdělení. Řekl jsem, že neodejdeme, že vám takhle vítězství nedarujeme,“ dodal Zelenskyj. Diskutovali také o tom, jaké kompromisy jsou strany ochotny učinit. Zelenskyj Abramovičovi řekl, že kompromisy jsou možné až po příměří.
Abramovič působí jako prostředník mezi Kyjevem a Moskvou od začátku války v únoru 2022, při jednom z prvních kol jednání měl údajně přežít pokus o otravu. Ve stejném roce o něm média psala jako o Putinově „důvěrníkovi“. Další média pak přirovnávají vztah Putina a Abramoviče ke vztahu otce a syna s tím, že se údajně v Kremlu Abramovičovi přezdívá „Pan A“.
„Potřebují ho (Ukrajinci), protože je jediným Rusem, kterého jsou ochotni tolerovat. Vychází s každým,“ řekl jeden ze zdrojů FT o oligarchovi. Podle Abramoviče, citovaného dalším ze zdrojů, Zelenskyj věří, že Putinův muž dokáže „všechno vyřešit magií svého osobního charismatu“.
Kancelář ukrajinského prezidenta se odmítla vyjádřit. Kreml ani Abramovičovi zástupci na dotazy FT nereagovali.
Putin na začátku června během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu oznámil, že Zelenského v Kyjevě navštívil ruský podnikatel. Jeho jméno ovšem neuvedl.
Podle ruského prezidenta mu podnikatel před třemi týdny řekl, že obdržel pozvání k návštěvě Kyjeva. Podnikatel poté odcestoval do Kyjeva, kde se se Zelenským setkal v jeho rezidenci.
Po návratu řekl Putinovi, že Zelenskyj navrhuje schůzku. Putin odpověděl, že schůzku nikdy neodmítl, ale nevidí v ní smysl. „Nejdůležitější je, že pan Zelenskyj požádal o schůzku. Nikdy jsem to neodmítl. Ale schůzky bez konce – to už jsem zažil,“ řekl Putin během svého projevu na petrohradském fóru. Připomněl také – podle něj – nešťastnou zkušenost z minulosti, kdy strany strávily celou noc formulováním Minských dohod, jen aby byly tyto dohody odmítnuty jako plané řeči.
Putinův poradce Jurij Ušakov později uvedl, že do Kyjeva přijel „docela prominentní podnikatel“, ale opět ho nejmenoval. Šestého června poslanec Nejvyšší rady Oleksij Gončarenko s odvoláním na své zdroje také informoval, že to byl Abramovič, kdo odcestoval na setkání se Zelenským.
Iniciovali schůzku Rusové?
Přestože zdroje Financial Times tvrdí, že návštěvu Abramoviče v Kyjevě inicioval Zelenskyj, podle agentury RBK-Ukrajiny to naopak byli ruští představitelé. „Rusové poslali Abramoviče k prezidentu Volodymyru Zelenskému, aby se přímo dozvěděl o postoji Ukrajiny a předal ho Moskvě,“ píše web s odkazem na své zdroje.
Výsledek je ale pro možný konec války nepříjemný. „Putin chce pokračovat v boji. Nemáme problém s použitím jakýchkoli kanálů, které by mohly fungovat. Putin ale chce bojovat – a tím to končí,“ uzavřel zmíněný ukrajinský zdroj.
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