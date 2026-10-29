Léčil děti a pašoval léky. Polský prezident vyznamenal českého doktora

Ve varšavském paláci Belweder byly ve čtvrtek předány medaile Virtus et Fraternitas, jež uděluje polský prezident lidem, kteří se zasloužili o pomoc polským obětem sovětské a nacistické totality. Mezi hrdiny 20. století, oceněnými in memoriam, byl rovněž Emil Vogl, lékař židovského původu z Prahy, který za války zachraňoval životy dětí v polské Lodži.
Vogl byl za války nejprve deportován do židovského ghetta v Lodži a později byl z ghetta odeslán do německého tábora pro polské děti v Lodži, kde se šířil tyfus. Nejenže léčil děti, ale s nasazením života organizoval pašování chybějících léků, napsal portál Dzieje.pl, který se zaměřuje na historii.
„Dnešní slavnostní akt je nejen posmrtným naplněním historické spravedlnosti vůči těmto nenápadným aktérům dějin, ale - po mnoha letech - také příležitostí, aby jejich hlasy symbolicky opět zazněly. Právě dnes jsou jejich činy vyneseny na světlo a náležitě vyzdviženy, v důstojném rámci a s patřičným uznáním. Polská republika jim vzdává čest a vyjadřuje vděčnost,“ napsal prezident Karol Nawrocki v dopise účastníkům slavnostního aktu.
Medaile rodinám vyznamenaných předávala Agnieszka Jendrzaková z prezidentské kanceláře.
Mezi vyznamenanými byli Poláci a Japonci, kteří se po bolševické revoluci v Rusku podíleli na záchraně asi 800 polských dětí ze Sibiře, maďarská aristokratka, která za druhé světové války pomáhala polským uprchlíkům, Norové pomáhající Polákům, kteří prchali z německého zajetí, anebo dvě Ukrajinky, které v době stalinských represí s nasazením života propašovaly polské dítě ze Sovětského svazu do vlasti.
Emil Vogl podle dostupných údajů přežil nákazu skvrnitým tyfem v lodžském ghettu i epidemii v koncentračním táboře pro nezletilé v Lodži, stejně jako věznění v Osvětimi a dalších táborech.
Válku nepřežila jeho manželka Hilda ani 36 dalších členů rodiny. Po válce Vogl pomáhal s péčí o děti, které se vracely z koncentračních táborů, ale také německým dětem z internačních táborů. Působil jako lékař v Praze, zemřel v roce 1977.
Medaile Virtus et Fraternitas (Ctnost a bratrství) byla zřízena v roce 2017 jako polská obdoba ocenění Spravedlivý mezi národy, které uděluje jeruzalémský památník Jad vašem těm, kdo v době holokaustu pomáhali Židům.
Nawrockého předchůdce Andrzej Duda v červnu 2021 vyznamenal in memoriam české manžele Annu a Jana Jelínkovy za jejich činy za druhé světové války. Na Volyni pomohli asi stovce lidí různé národnosti, hlavně Polákům a Židům, kterým poskytnutím jídla nebo úkrytu často zachránili život.
Manželé v roce 1944 vstoupili do československé armády a oba získali po válce československá vyznamenání. Později však Jelínka, jenž působil jako pastor v Podbořanech, pronásledoval komunistický režim.
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