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Leavittová po odchodu z Bílého domu nastoupí jako komentátorka Fox News

ČTK
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Bývalá mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová bude od listopadu působit na stanici Fox News jako komentátorka, oznámila v pondělí stanice. Leavittová byla hlavní mluvčí prezidenta Donalda Trumpa do srpna. Loni v lednu se ve 27 letech stala nejmladším člověkem jmenovaným do této funkce. V roli ji po jejím odchodu dosud nikdo nenahradil.

U.S. President Trump participates in a cabinet meeting at Camp David in Thurmont, Maryland
Leavittová (na snímku) se v Bílém domě prosadila jako Trumpova neochvějná obhájkyně, napsal deník The New York Times (NYT). Republikánský prezident si pochvaloval její slovní přestřelky s novináři a o jejích rtech řekl, že se „hýbou jako kulomet“.Foto: REUTERS – Daniel Heuer
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Očekává se, že na Fox News bude nyní 29letá Leavittová komentovat současné dění v řadě zpravodajských i názorových pořadů.

Trump do své druhé administrativy přizval řadu osobností, které pracovaly pro Fox News. Klíčové posty v jeho kabinetu například obsadili Pete Hegseth jako ministr obrany a Sean Duffy jako ministr dopravy.

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Leavittová se naopak stala známou osobností jako Trumpova spolupracovnice a do stanice mediálního magnáta Ruperta Murdocha nyní přechází.

Leavittová se v Bílém domě prosadila jako Trumpova neochvějná obhájkyně, napsal deník The New York Times (NYT). Republikánský prezident si pochvaloval její slovní přestřelky s novináři a o jejích rtech řekl, že se „hýbou jako kulomet“.

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Mainstreamová média se v tiskové místnosti Bílého domu často stávala terčem její kritiky. Fakt, že byla součástí Trumpova blízkého okruhu, však znamenal, že mohla s novináři sdílet informace přímo od prezidenta.

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Od jejího odchodu nedlouho po narození druhého dítěte ji nikdo nevystřídal. Leavittová uvedla, že Bílý dům opouští, aby se mohla soustředit na svou rodinu. S tou nyní žije ve státě New Hampshire, kde vyrůstala.

Fox News má úzké vazby na Trumpa, kterého pravidelně v hlavním vysílacím čase obhajují hvězdy stanice jako Sean Hannity a Jesse Watters. Trumpova snacha Lara Trumpová moderuje pořad vysílaný jednou týdně a ministři jeho kabinetu pravidelně v pořadech stanice vystupují.

Vztah Trumpa s Fox News je přesto komplikovaný. Šéf Bílého domu si často na její zpravodajství stěžuje. Minulý týden například na sociální síti Truth Social napsal, že stanice vysílá „zcela negativní narativ“. S odkazem na hnutí svých příznivců Učiňme Ameriku opět skvělou dodal, že "MAGA ani skuteční patrioti nebudou mít Fox nikdy rádi."

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