Leavittová na konci srpna skončí v pozici mluvčí Bílého domu, oznámil Trump

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na konci měsíce opustí svou funkci. Oznámil to ve středu večer americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Osmadvacetiletá Leavittová se nedávno vrátila do Bílého domu po krátké pauze poté, co v květnu porodila své druhé dítě, napsala agentura AP. Podle Trumpa jeho mluvčí v této roli končí, aby se mohla více věnovat svým dětem a rodině.
"Je to rozhodnutí, kterému naprosto rozumím a respektuji ho. Karoline odteď bude jednou z mých významných externích poradkyň a vlivným hlasem v Republikánské straně," napsal prezident, který Leavittové poděkoval za její práci. Kdo ji nahradí, zatím nesdělil.
Leavittová podle AP uvedla, že po letošním narození dcery měla pocit, že nemůže být "nejlepší matkou" pro své dvě děti a zároveň věnovat potřebný čas i energii práci mluvčí Bílého domu. "Proto jsem nakonec učinila hořkosladké rozhodnutí opustit Bílý dům a vydat se na novou kapitolu v mém životě," uvedla Leavittová, která má kromě letos narozené dcery ještě dvouletého syna.
Když Leavittová loni v lednu nastoupila v 27 letech do funkce, stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v historii a osmou ženou na této pozici. S Trumpem spolupracovala už za jeho prvního funkčního období v prezidentském úřadu a také během jeho druhé prezidentské kampaně. Podle AP patří mezi nejviditelnější zastánce Trumpova hnutí Učiňme Ameriku opět skvělou (MAGA).
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