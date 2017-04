Intelektuální láska na první pohled. Kdo je muž, který má Le Penové pomoci vyhrát volby

před 16 minutami

Florian Philippot patří mezi klíčové osobnosti Národní fronty. Její šéfce Marine Le Penové pomohl se zlidštěním strany po roce 2011, kdy se ujala jejího vedení. Nyní jí radí s prezidentskými volbami, které se ve Francii konají už za méně než dva týdny. Philippot je zapřisáhlý odpůrce evropské integrace a eura. Podobně i další kandidát na francouzského prezidenta Emmanuel Macron má svou "pravou ruku". Je jí renomovaný ekonom Jean Pisani-Ferry.

Paříž - Bylo to něco jako intelektuální láska na první pohled. Tak favoritka francouzských prezidentských voleb Marine Le Penová popisuje první setkání se svým nejbližším poradcem Florianem Philippotem.

Okamžitě si rozuměli. Ještě ten večer dokázal "jeden dokončovat věty toho druhého".

Ambiciózní absolvent prestižní francouzské školy ENA, kde obvykle studují budoucí francouzští prezidenti a premiéři, patří mezi klíčové osobnosti Národní fronty. Philippot je ostatně i jejím místopředsedou.

Byl to právě on, kdo pomohl Le Penové očistit její stranu od zřetelně antisemitských a rasistických postojů a dostat ji do hlavního proudu francouzské politiky.

Dříve se Francouzi styděli za to, že volili Národní frontu, a odmítali se k tomu přiznat. Dnes už to dávno neplatí. A je to i Philippotova zásluha.

Do francouzských prezidentských voleb zbývá méně než dva týdny. Le Penová patří k favoritům. Aktuálně by podle průzkumů veřejného mínění získala stejně jako centrista Emmanuel Macron 23 procent hlasů - a spolu s ním by postoupila do druhého kola voleb.

S otcem se nemusí

Le Penová se s Philippotem poprvé setkala v roce 2009. Tedy v době, kdy ještě Národní frontu vedl otec současné šéfky, Jean-Marie Le Pen.

Ten sbíral protestní hlasy a opíral se o antisemitskou a rasistickou image. Vyvolával kontroverzi svými výroky, které urážely homosexuály, židy nebo muslimy.

"Le Pen mluvil jen o přistěhovalectví. Politická strana by ale měla hovořit o všech tématech," uvedl později Philippot, který se nijak netají, že tehdy Národní frontu ani nevolil.

Změna přišla až v roce 2011, kdy vedení strany převzala po svém otci Marine Le Penová.

Philippot se poté stal jedním z hlavních strůjců "zlidštění" Národní fronty. "Oba jsme věděli, že jestli chceme oddémonizovat stranu, musíme mluvit nejen o imigraci a bezpečnosti. Potřebovali jsme globální vizi. A tu nyní máme - ve znovuzískání národní suverenity," prohlásil nedávno.

Jenže kvůli směřování strany teď Le Pen a jeho dcera vedou dlouhodobé spory. Národní fronta svého zakladatele kvůli jeho opakovaným antisemitským výrokům dokonce zbavila funkce čestného předsedy a později i členství.

Ze svého pádu Le Pen viní právě Philippota. Mezi oběma muži panuje silné napětí. Le Penovi, který kdysi prohlásil, že homosexualita je "biologická anomálie", navíc vadí, že Philippot je gay.

Bude ministrem?

Zapřisáhlý odpůrce eura Philippot se podílel i na vypracování ekonomického programu strany. Slibuje, že pokud Le Penová vyhraje, tak vyvede Francii z eurozóny, zavede ochranářskou politiku a na hranicích opět postaví bariéry.

Doufá, že se Le Penové podaří ovládnout letošní prezidentské volby. Sám míří vysoko - usiluje o pozici ministra v její vládě. "Ano, chci funkci ve vládě. Jakou, to je na Le Penové," uvedl.

Philippot se také nedávno svěřil, že ve svém životě zažil dva klíčové okamžiky, kdy plakal. Když zemřela jeho matka a poté když si Britové v referendu odhlasovali odchod z Evropské unie. Nyní si přeje, aby Francouzi udělali to samé.

K evropské integraci má dlouhodobě negativní postoj. Ještě jako student na zmíněné prestižní škole ENA odmítl absolvovat stáž u evropských institucí.

"Považuji je za nelegitimní a nedemokratické," uvedl tehdy a místo toho strávil čtyři měsíce jako stážista na francouzské ambasádě v Kodani.

Macronovi radí zakladatel think-tanku Bruegel

Také druhý favorit voleb a centrista Emmanuel Macron má za sebou osobnost, která mu pomáhá v jeho předvolební kampani. Je jí renomovaný francouzský ekonom, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel vlivného bruselského think-tanku Bruegel, Jean Pisani-Ferry. Macron se s ním zná od roku 2010.

Pisani-Ferry nedávno uvedl, že na Macronovu stranu se přidal, protože "nežijeme v obyčejných časech", které charakterizuje nástup protiimigrační a euroskeptické Národní fronty a její šéfky Le Penové.

I Pisani-Ferry stojí za ekonomickým programem "svého" kandidáta na prezidenta. Ten je pro Macrona, bývalého ministra hospodářství, klíčový.

Server Politico spekuluje, že pokud se Macronovi podaří vyhrát nadcházející prezidentské klání, tak by z Pisani-Ferryho mohl udělat svého ministra financí nebo hospodářství.

Jenže on možná o tuto funkci nebude mít zájem. "Nejsem si jistý, že touží být politikem. Myslím, že si raději zachová svoji funkci poradce," uvedl dlouholetý známý Pisani-Ferryho pro Politico.

Šéfka krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová patří mezi favority francouzských prezidentských voleb. Slibuje, že zemi vyvede z EU. | Video: Simone Radačičová | 02:27

autor: Simone Radačičová

