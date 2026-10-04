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Le Penová vyjádřila podporu Bardellovi, ten čelí obviněním z antisemitismu

ČTK
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Krajně pravicová kandidátka na francouzskou prezidentku a jedna z hlavních tváří Národního sdružení (RN) Marine Le Penová v neděli vyjádřila plnou důvěru šéfovi této strany Jordanu Bardellovi, kterého reportáž serveru Mediapart obvinila z antisemitských výroků. Informovala o tom agentura AFP.

French far-right leader Le Pen reacts on TV after the verdict in her appeal trial over misuse of EU funds
Le Penová (zobrazena na fotce) podle AFP čelí první krizi ve své prezidentské kampani zahájené 7. července, a to právě kvůli této kauze, která připomíná počátky Národní fronty (FN), jež se v roce 2018 přejmenovala na Národní sdružení. Foto: REUTERS – Christian Hartmann
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„Mám v Jordana naprostou důvěru,“ řekla Le Penová v krátkém prohlášení, které zveřejnil list La Tribune Dimanche. Bardella, jak uvedl AFP, by se v případě vítězství Le Penové v prezidentských volbách mohl stát premiérem. Le Penové je podle průzkumů favoritkou prvního kola voleb plánovaných na 18. dubna nadcházejícího roku.

Antisemitské citace z roku 2013, které investigativní server připisuje Bardellovi, mimo jiné uvádějí, že „všechny banky vlastní Židé“, že „Žid musí dominovat jiným národům, drtit je a okrádat“ nebo že „sionista je nutně Žid, a to až do morku kostí“.

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Bardella obvinění popřel a oznámil podání žalob proti zmíněnému serveru, z nichž jedna se týká pomluvy a druhá padělání a používání padělků. Před parlamentní frakcí své strany v poslanecké sněmovně poukázal nejen na „počátky totální války“ proti RN, ale i na riziko pokusů o „destabilizaci prezidentské kampaně“.

Uvedl také, že očekává další obvinění jako součást operace, která podle něj byla s největší pravděpodobností připravována několik měsíců. Poukázal i na pokus o politickou likvidaci s cílem zničit jeho kariéru.

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Le Penová podle AFP čelí první krizi ve své prezidentské kampani zahájené 7. července, a to právě kvůli této kauze, která připomíná počátky Národní fronty (FN), jež se v roce 2018 přejmenovala na Národní sdružení. Její otec Jean-Marie, kterého Le Penová v roce 2011 vystřídala v čele strany, byl totiž několikrát odsouzen za popírání holocaustu.

Vedení strany odpovědnost za zveřejnění zpráv o Bardellovi připisuje lidem, kteří byli z FN vyloučeni v roce 2010, nebo přímo Mediapartu obviňovanému z toho, že je médiem krajní levice.

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