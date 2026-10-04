Le Penová vyjádřila podporu Bardellovi, ten čelí obviněním z antisemitismu

Krajně pravicová kandidátka na francouzskou prezidentku a jedna z hlavních tváří Národního sdružení (RN) Marine Le Penová v neděli vyjádřila plnou důvěru šéfovi této strany Jordanu Bardellovi, kterého reportáž serveru Mediapart obvinila z antisemitských výroků. Informovala o tom agentura AFP.
„Mám v Jordana naprostou důvěru,“ řekla Le Penová v krátkém prohlášení, které zveřejnil list La Tribune Dimanche. Bardella, jak uvedl AFP, by se v případě vítězství Le Penové v prezidentských volbách mohl stát premiérem. Le Penové je podle průzkumů favoritkou prvního kola voleb plánovaných na 18. dubna nadcházejícího roku.
Antisemitské citace z roku 2013, které investigativní server připisuje Bardellovi, mimo jiné uvádějí, že „všechny banky vlastní Židé“, že „Žid musí dominovat jiným národům, drtit je a okrádat“ nebo že „sionista je nutně Žid, a to až do morku kostí“.
Bardella obvinění popřel a oznámil podání žalob proti zmíněnému serveru, z nichž jedna se týká pomluvy a druhá padělání a používání padělků. Před parlamentní frakcí své strany v poslanecké sněmovně poukázal nejen na „počátky totální války“ proti RN, ale i na riziko pokusů o „destabilizaci prezidentské kampaně“.
Uvedl také, že očekává další obvinění jako součást operace, která podle něj byla s největší pravděpodobností připravována několik měsíců. Poukázal i na pokus o politickou likvidaci s cílem zničit jeho kariéru.
Le Penová podle AFP čelí první krizi ve své prezidentské kampani zahájené 7. července, a to právě kvůli této kauze, která připomíná počátky Národní fronty (FN), jež se v roce 2018 přejmenovala na Národní sdružení. Její otec Jean-Marie, kterého Le Penová v roce 2011 vystřídala v čele strany, byl totiž několikrát odsouzen za popírání holocaustu.
Vedení strany odpovědnost za zveřejnění zpráv o Bardellovi připisuje lidem, kteří byli z FN vyloučeni v roce 2010, nebo přímo Mediapartu obviňovanému z toho, že je médiem krajní levice.
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