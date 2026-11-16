Le Penová nastínila kroky vůči Ukrajině, bude-li prezidentkou. Chce schůzku se Zelenským

Lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová ujistila Ukrajinu, že pokud se v příštím roce stane prezidentkou, splní Paříž své dřívější závazky vůči Kyjevu. V pondělním prohlášení po setkání s ukrajinským velvyslancem uvedla, že Francie bude pokračovat v humanitární a materiální podpoře Ruskem napadené země. Na větší finanční pomoc ale prý nemá rozpočet.
Podle agentury Reuters rovněž uvedla, že je připravená sejít se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Le Penová, která má podle průzkumů velkou šanci se v příštím roce stát prezidentkou, jako místo setkání se Zelenským navrhla Paříž, případně Brusel.
Politička, kterou její oponenti často obviňují z přílišné vstřícnosti vůči Moskvě, už dříve prohlásila, že v případě zvolení by zachovala finanční pomoc Ukrajině po dobu šesti měsíců, avšak poté by ji ukončila. Zároveň ale tvrdí, že již slíbenou pomoc Ukrajině poskytne.
Jako příklad zmínila unijní půjčku pro roky 2026 a 2027 ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Za tu měla původně ručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko se nakonec na zárukách podílet nebudou.
Tato půjčka pro pokrytí rozpočtových a obranných potřeb Ukrajiny se mezitím ukázala jako nedostatečná. Zelenskyj na říjnovém summitu EU požádal evropské partnery o dodatečných nejméně 70 miliard eur na příští rok.
Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko již daly najevo, že Kyjevu nebudou poskytovat další finanční pomoc. To nyní uvedla i Le Penová, podle které na to Francie nemá peníze.
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