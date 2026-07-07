Le Penová je vinna ze zneužití prostředků, dostala pokutu 100 tisíc eur

Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení (RN) penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Rozhodl tak v úterý francouzský odvolací soud.
Le Penová také po dobu 45 měsíců nesmí vykonávat veřejnou funkci, z toho 30 měsíců podmíněně, a musí zaplatit pokutu 100 tisíc eur (přes 2,4 milionu Kč). Soud jí rovněž uložil tři roky vězení, z toho jeden rok s elektronickým náramkem a dva roky podmíněně, informují tiskové agentury.
Le Penová by se tak příští rok mohla zúčastnit prezidentských voleb, sama ale už dříve uvedla, že s elektronickým náramkem to pro ni nepřipadá v úvahu. V úterý večer by měla v televizi promluvit o své politické budoucnosti.
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