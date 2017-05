Ve Francii se bojuje o zklamané voliče. Le Penová shání hlasy, Macrona líčí jako nepřítele lidu

před 1 hodinou

Jak Emmanuel Macron, tak Marine Le Penová se ve finále francouzských prezidentských voleb uchází o voliče kandidátů, kteří v prvním kole propadli. Jde jim hlavně o hlasy pravicového Francoise Fillona a krajně levicového Jeana-Luca Mélenchona. Čím menší volební účast v nedělním druhém kole voleb, tím větší šance pro Le Penovou. Průzkumy veřejného mínění ale momentálně předpovídají vítězství centristy Macrona.

Paříž - Favoritka francouzských prezidentských voleb Marine Le Penová zvolila netradiční způsob, jak na svoji stranu získat zklamané voliče pravice.

Svůj projev, který o víkendu pronesla v Paříži, totiž částečně opsala od neúspěšného kandidáta republikánů Francoise Fillona. Ten z prezidentského klání vypadl už v prvním kole.

Z projevu, který měl patřit k těm nejdůležitějším v její předvolební kampani, se tak stala fraška.

Francouzi budou vybírat nového prezidenta už za čtyři dny. Le Penová se utká s centristou a bývalým ministrem hospodářství Emmanuelem Macronem, na kterého podle průzkumů veřejného mínění ztrácí. Bojuje tak o každý hlas.

Jeho náskok se ale momentálně zmenšuje - svoji rivalku by měl porazit se ziskem 59 až 60 procent hlasů.

Le Penová i Macron se tak v posledních dnech ucházejí o voliče kandidátů, kteří v prvním kole voleb propadli. Jde jim o hlasy zmíněného Fillona a také krajně levicového Jeana-Luca Mélenchona.

Zatímco Fillon vyzval své voliče, aby zabránili v triumfu Le Penové a raději podpořili Macrona, Mélenchon lavíruje.

"Macron a Le Penová, to není žádný výběr. Jeden představuje extrémní svět financí, zatímco druhý krajní pravici," uvedl bývalý senátor a nepostavil se na stranu ani jednoho z nich.

Le Penová a zakletý frank

Le Penová už ale vytáhla do boje o Mélenchonovy stoupence. Macrona, který dříve několik let pracoval v bance Rothschild, vykresluje jako "nepřítele lidu", který prosazuje "divokou globalizaci" a upřednostňuje velké firmy a banky před obyčejnými lidmi.

Soustřeďuje se taky na programové body, které má s Mélenchonem podobné, nebo rovnou stejné. Jde třeba o zachování 35hodinového pracovního týdne, snížení věku pro odchod do důchodu nebo ostrou kritiku evropské integrace.

Současně se Le Penová pokouší získat i zklamané příznivce pravicového Fillona. Kvůli nim opatrně hovoří o jednom ze svých největších slibů: že vyvede Francii z eurozóny a vrátí jí frank.

Le Penová si uvědomuje, že dvě třetiny Francouzů mají z návratu k franku strach. Obávají se, že by následovala devalvace, která by znehodnotila jejich úspory a důchody.

V úterním rozhovoru pro agenturu Reuters připustila, že by kvůli tomu mohli Francouzi vzít útokem banky, což by si vynutilo zavedení kontroly pohybu kapitálu. Podle ní je ale nepravděpodobné, že by taková situace nastala.

K franku by prý chtěla přejít do dvou let. Podle Le Penové by mohl existovat paralelně s dřívější společnou evropskou měnou ECU.

Národní fronta, z jejíhož čela Le Penová dočasně ustoupila, navíc nemá vyjasněnou pozici k euru. Dokazují to slova vysoce postavených členů strany.

Florian Philippot, viceprezident partaje a blízký poradce Le Penové, prohlásil, že za rok už budou Francouzi platit za populární bagety "novým frankem". Jenže vlivná poslankyně a neteř prezidentské kandidátky Marion Le Penová prohlásila, že vyjednávání o odchodu Francie z eurozóny by trvalo "měsíce až roky".

Macron má strach z nízké účasti

Ani Macron v boji o zklamané voliče nezahálí. "Rozumím vašemu hněvu," obrátil se na příznivce protestních politiků - krajně levicového Mélenchona i samotné Le Penové.

Slíbil, že pokud uspěje a dostane se do Elysejského paláce, tak jejich volání po změně vyslyší. A odstraní prý důvody, které je vedou k podpoře populistů.

Macron se navíc obává, že volební účast bude v neděli nízká.

"Stále větší počet voličů, kteří v prvním kole hlasovali pro Fillona a Mélenchona, uvádí, že tentokrát k volbám nepůjde," tvrdí i analytik Antonio Barroso z výzkumné společnosti Teneo. Platí to až pro třetinu voličů levice a zhruba čtvrtinu příznivců pravice.

Čím menší volební účast, tím větší šance pro Le Penovou. Ta má výraznější podíl skalních příznivců, více než 80 procent, zatímco u Macrona je to něco kolem 60 procent.

Jednou z posledních šancí, jak oslovit váhající Francouze, je středeční televizní debata mezi oběma kandidáty.

Trvat by měla dvě hodiny. Pokud ale bude potřeba, organizátoři jsou připraveni ji výrazně prodloužit. Očekává se, že ji zhlédne až několik milionů lidí.