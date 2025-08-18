Zahraničí

Lavrov jako "módní ikona". Výrobci sovětského svetru přinesl nečekaný zisk

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Bílý svetr s nápisem CCCP, v němž byl v pátek při příletu na Aljašku zachycen ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, se stal virálním hitem. Provokativní kousek vyvolal obrovský zájem a podle výrobce byl během jediné noci vyprodán.
"Víme, že máme argumenty a jasný postoj," řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov | Video: Reuters, X/Tass

Lavrov přicestoval jako člen ruské delegace doprovázející prezidenta Vladimira Putina na páteční summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Téměř tříhodinového jednání v Anchorage, které se věnovalo ukončení války na Ukrajině, se zúčastnili vysocí představitelé obou zemí.

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

Největší pozornost však při příletu vyvolal právě Lavrov. Ten se po vystoupení z auta objevil před novináři v černé vestě, pod níž měl bílý svetr s nápisem CCCP - azbukou psanou zkratkou pro Sovětský svaz. Svetr doplňovaly černé pruhy na manžetách, což mu dodávalo výrazný sovětský retro vzhled.

Jekaterina Varlaková - majitelka značky SelSovet se sídlem v Čeljabinsku, která svetr vyrobila - uvedla, že po záběrech Lavrova v tomto svetru poptávka rapidně vzrostla.

"Fotografie vyvolala senzaci. Všechny dostupné kusy byly do včerejšího rána vyprodány. Zákazníci si nyní mohou pouze předobjednat, dodání se očekává za jeden až jeden a půl měsíce," řekla v sobotu pro ruskou agenturu TASS.

Značka SelSovet vznikla v roce 2017 a rychle se proslavila na sociálních sítích kombinací retro designu a sovětských motivů. Předobjednávková cena svetru momentálně činí 10 990 rublů (přibližně 2860 korun), ale na inzertních webech se už objevují nabídky až za 250 tisíc rublů (přibližně 65 tisíc korun).

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

Podle některých médií měl být Lavrovův outfit záměrnou připomínkou statusu Ukrajiny jako součásti Sovětského svazu. Sám ministr se však k výběru oblečení nijak nevyjádřil.

Sovětská estetika se v posledních letech v Rusku vrací zpět do módy. Do svých kolekcí ji zařazují módní značky, ale objevuje se i v kavárnách, barech a dalších podnicích. Návrháři to označují jako součást ruské identity a projev kulturní hrdosti.

 
