Lavrov varuje před „novou světovou válkou“, Rusko by rádo zprostředkovalo jednání

Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov také uvedl, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání.
„To, čeho jsme v současné době svědky, vykazuje známky eskalace do stále rozsáhlejšího konfliktu, který někteří již označili za novou světovou válku,“ řekl Lavrov. Dodal, že Moskva považuje použití vojenské síly proti civilistům a civilní infrastruktuře, ať už se nacházejí kdekoli, za nepřijatelné. Rusko přitom už pátým rokem vede válku proti Ukrajině, kde zabíjí rovněž civilisty a útočí na civilní infrastrukturu. Šéf ruské diplomacie rovněž podle serveru gazeta.ru řekl, že o situaci v regionu v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.
Lavrov také prohlásil, že svět se nachází uprostřed restrukturalizace globálního řádu a že Moskva doufá ve vytvoření stabilního a spravedlivého multipolárního světa. „Prozatím se však tato restrukturalizace jeví spíše jako rozpad v každém slova smyslu. Celkově je boj o vedoucí postavení v novém světě mimořádně vážný, je to boj na život a na smrt, což pozorujeme téměř denně,“ řekl šéf ruské diplomacie.
„Jsme připraveni být prostředníky ve snaze najít způsoby, jak situaci vrátit k politickému a diplomatickému řešení,“ uvedl Lavrov. Dodal, že v pondělí o situaci prostřednictvím videokonference jednal s ministry zahraničí zemí Perského zálivu.
ŽIVĚ Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil šéf Pentagonu
Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci. Americké údery podle něj oslabují morálku a jsou důvodem rozsáhlé dezerce v íránských ozbrojených silách. Teherán za posledních 24 hodin vypálil zatím nejnižší počet raket od začátku války, prohlásil šéf Pentagonu.
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
Ruský zběh krutě zradil. Přes sto jeho spolubojovníků pak Ukrajinci snadno zabili
Ukrajina zabila až 150 ruských vojáků pomocí informací, které jí poskytl voják z Novosibirsku. Posílal znepřátelené zemi souřadnice o své vlastní jednotce. Prozradil to v rozhovoru s ukrajinským youtuberem Dimitrijem „Apostolem“ Karpenkovem.
Pardubický soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce LPP
Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze řekl, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby obviněný člověk neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestní činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, nebo žena.
Stát má plán, jak naplnit poloprázdné zásobníky plynem. Havlíček poodhalil detaily
Válka na Blízkém východě omezila globální dodávky plynu a zastihla Česko i celý zbytek Evropy v čase, kdy má po zimě téměř prázdné zásobníky. Stát proto rozjíždí plán, jak zajistit v těžké době dostatek plynu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) deníku Aktuálně řekl, kdy obchodníci začnou nakupovat.