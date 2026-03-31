Lavrov varuje před „novou světovou válkou“, Rusko by rádo zprostředkovalo jednání

ČTK

Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov také uvedl, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání.

„Jsme připraveni být prostředníky ve snaze najít způsoby, jak situaci vrátit k politickému a diplomatickému řešení,“ uvedl ruský ministr zahraničí Lavrov.
„Jsme připraveni být prostředníky ve snaze najít způsoby, jak situaci vrátit k politickému a diplomatickému řešení,“ uvedl ruský ministr zahraničí Lavrov.Foto: Reuters
„To, čeho jsme v současné době svědky, vykazuje známky eskalace do stále rozsáhlejšího konfliktu, který někteří již označili za novou světovou válku,“ řekl Lavrov. Dodal, že Moskva považuje použití vojenské síly proti civilistům a civilní infrastruktuře, ať už se nacházejí kdekoli, za nepřijatelné. Rusko přitom už pátým rokem vede válku proti Ukrajině, kde zabíjí rovněž civilisty a útočí na civilní infrastrukturu. Šéf ruské diplomacie rovněž podle serveru gazeta.ru řekl, že o situaci v regionu v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.

Lavrov také prohlásil, že svět se nachází uprostřed restrukturalizace globálního řádu a že Moskva doufá ve vytvoření stabilního a spravedlivého multipolárního světa. „Prozatím se však tato restrukturalizace jeví spíše jako rozpad v každém slova smyslu. Celkově je boj o vedoucí postavení v novém světě mimořádně vážný, je to boj na život a na smrt, což pozorujeme téměř denně,“ řekl šéf ruské diplomacie.

„Jsme připraveni být prostředníky ve snaze najít způsoby, jak situaci vrátit k politickému a diplomatickému řešení,“ uvedl Lavrov. Dodal, že v pondělí o situaci prostřednictvím videokonference jednal s ministry zahraničí zemí Perského zálivu.

Americký ministr obrany Pete Hegseth.
Americký ministr obrany Pete Hegseth.
Americký ministr obrany Pete Hegseth.

ŽIVĚ Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil šéf Pentagonu

Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci. Americké údery podle něj oslabují morálku a jsou důvodem rozsáhlé dezerce v íránských ozbrojených silách. Teherán za posledních 24 hodin vypálil zatím nejnižší počet raket od začátku války, prohlásil šéf Pentagonu.

EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany
EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany
EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany

ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.

Pardubický soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce LPP

Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze řekl, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby obviněný člověk neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestní činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, nebo žena.

