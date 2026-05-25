25. 5. Viola
Zahraničí

Lavrov informoval Rubia o chystaném ruském útoku na Kyjev

ČTK

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí telefonicky informoval svého amerického kolegu Marka Rubia o připravovaném ruském úderu na Kyjev. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ruské diplomacie.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, archivní foto.Foto: Pool
Rusko v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty v Kyjevě, aby město opustili, neboť ruské síly se v metropoli připravují udeřit na cíle spojené s ukrajinskou armádou. Rusko úder zdůvodňuje jako odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk, kde podle tvrzení Moskvy zasáhli Ukrajinci internátní školu.

První úder označovaný jako odvetný podniklo Rusko v noci na neděli, kdy použilo i hypersonickou balistickou raketu Orešnik. Tato raketa s vysokým ničivým potenciálem zasáhla město Bila Cerkva, které leží přibližně 80 kilometrů jižně od Kyjeva. Hlavním terčem ruského útoku byl ale Kyjev.

V pondělí Rusko oznámilo, že v odvetě za Starobilsk chystá další systematické útoky na Kyjev, a to proti podnikům vojensko-průmyslového komplexu a „proti rozhodovacím centrům a velitelským stanovištím“.

Lavrov podle komuniké řekl Rubiovi, že tento krok je „odpovědí na pokračující teroristické útoky kyjevského režimu proti mírumilovné populaci a civilním objektům na ruském území“.

Ukrajina uvedla, že u Starobilsku v okupované Luhanské oblasti útočila na elitní dronovou jednotku, Rusové však tvrdí, že cílem byl internát pedagogické školy, kde zahynulo 21 lidí. K ruské výzvě zahraničním diplomatům v Kyjevě v pondělí ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha řekl, že je to ruské vydírání, kterému by se spojenci neměli poddávat.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio

ŽIVĚ Dohoda o ukončení války by mohla být dosažena v pondělí, uvedl Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.

"Brave Griffin 26/II" military exercise near the strategically crucial Suwalki gap, in Akmenynai

Nezvyklá ruská strategie. Jak Putin používá ukrajinské zbraně proti členům NATO

V posledních dnech přibylo pádů útočných dronů v pobaltských zemích. V Estonsku musel letoun NATO poprvé sestřelit vojenský dron, v Litvě armáda vyhlásila poplach a lidé vyhledali úkryt, zatímco v Lotyšsku pád dronu přispěl k odstoupení premiérky. Podle analytiků se Rusko naučilo masově využívat slabinu, která existuje už od vzniku systému GPS.

