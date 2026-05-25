Lavrov informoval Rubia o chystaném ruském útoku na Kyjev

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí telefonicky informoval svého amerického kolegu Marka Rubia o připravovaném ruském úderu na Kyjev. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ruské diplomacie.
Rusko v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty v Kyjevě, aby město opustili, neboť ruské síly se v metropoli připravují udeřit na cíle spojené s ukrajinskou armádou. Rusko úder zdůvodňuje jako odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk, kde podle tvrzení Moskvy zasáhli Ukrajinci internátní školu.
První úder označovaný jako odvetný podniklo Rusko v noci na neděli, kdy použilo i hypersonickou balistickou raketu Orešnik. Tato raketa s vysokým ničivým potenciálem zasáhla město Bila Cerkva, které leží přibližně 80 kilometrů jižně od Kyjeva. Hlavním terčem ruského útoku byl ale Kyjev.
V pondělí Rusko oznámilo, že v odvetě za Starobilsk chystá další systematické útoky na Kyjev, a to proti podnikům vojensko-průmyslového komplexu a „proti rozhodovacím centrům a velitelským stanovištím“.
Lavrov podle komuniké řekl Rubiovi, že tento krok je „odpovědí na pokračující teroristické útoky kyjevského režimu proti mírumilovné populaci a civilním objektům na ruském území“.
Ukrajina uvedla, že u Starobilsku v okupované Luhanské oblasti útočila na elitní dronovou jednotku, Rusové však tvrdí, že cílem byl internát pedagogické školy, kde zahynulo 21 lidí. K ruské výzvě zahraničním diplomatům v Kyjevě v pondělí ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha řekl, že je to ruské vydírání, kterému by se spojenci neměli poddávat.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. Klempíř to řekl novinářům po pondělním jednání koaliční rady.
Evropské komisi (EK) nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Požaduje odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. Vyplývá to z dopisu, který české úřady dostaly minulý týden. V pondělí o tom informoval server iROZHLAS.cz.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc". Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
V posledních dnech přibylo pádů útočných dronů v pobaltských zemích. V Estonsku musel letoun NATO poprvé sestřelit vojenský dron, v Litvě armáda vyhlásila poplach a lidé vyhledali úkryt, zatímco v Lotyšsku pád dronu přispěl k odstoupení premiérky. Podle analytiků se Rusko naučilo masově využívat slabinu, která existuje už od vzniku systému GPS.