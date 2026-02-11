Lavrov dostal překvapivý dar od Švýcarů. Má Rusům připomenout, že patří do Evropy

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho švýcarský protějšek a úřadující předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Ignazio Cassis si v pátek při jednání v Moskvě vyměnili dárky. Na záběrech ze schůze je slyšet věta bývalého švýcarského prezidenta, který narážel na nynější geopolitickou situaci.
Na videu zveřejněném na telegramovém kanálu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové Cassis daruje Lavrovovi hrací skříňku, která pouští pasáž z baletu Šípková Růženka ruského skladatele Petra Čajkovského, a přitom říká: „Aby vám připomněla, že jste součástí Evropy.“
Zacharovová ve svém vyjádření tvrdila, že Cassis chtěl lidem připomenout, že premiéra baletu Šípková Růženka se konala v Mariinském divadle v Petrohradu 15. ledna 1890.
Lavrov svému protějšku na oplátku daroval ručně vyrobenou lakovanou krabičku s malbou Kremlu a říká: „A toto vám připomene, že Rusko je součástí historie i budoucnosti.“ „Kreml, i když byl jen namalovaný, západní zástupce natolik vyděsil, že dar drželi v rukou jen krátce a báli se ho vzít s sebou. Musel být pak poslán za nimi,“ napsala Zacharovová.
Na začátku tohoto týdne Cassis navštívil Kyjev, kde jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. Před odjezdem na tuto cestu Cassis napsal na X, že má v úmyslu vést dialog „se všemi stranami“, aby našel možné cesty k mírovému urovnání na Ukrajině.