Lavina zavalila rezidenci v Alpách. Jsme odříznutí, takovou kalamitu místní nepamatují, říká Češka

Lavina zasáhla rezidenci v lyžařském středisku Sestriere v italských Alpách. Sníh vnikl do chodeb a bytů. | Video: Asociated Press | 00:25

V pětipatrové rezidenci v lyžařském středisku Sestriere bylo 29 lidí, nikdo nebyl zraněn.

Řím - V italském alpském středisku Sestriere u hranic s Francií, kde za dva dny napadlo přes dva metry sněhu, zavalila lavina chodby a některé apartmány rezidence Le Bellevue, napsal v úterý deník Corriere della Sera. Nikdo z 29 lidí, kteří se v pětipatrové rezidenci nacházeli, nebyl raněn.

Lavinové riziko na pomezí Itálie a Francie je na čtvrtém stupni.

Směs sněhu a polámaných větví do rezidence pronikla ve 22:30 SEČ. Z budovy bylo evakuováno 29 lidí včetně několika dětí. Cenu jejich náhradního ubytování v hotelích pokryje místní radnice.

Kvůli lavinovému nebezpečí v regionu uzavřeli i několik silnic, což vedlo k odříznutí některých obcí. Platí to zejména v případě lyžařského střediska Cervinia v příhraničním regionu Valle d'Aosta. Minulý týden v něm uvízlo 11 000 lidí, dnes z něj nemůže odjet 5000 turistů, informoval italský tisk.

Nebezpečí pádu lavin hrozí také na švýcarské straně v okolí střediska Zermatt, kde by navíc mohlo napadnout ještě dalších až 30 centimetrů nového sněhu.

"Lidé, kteří tady pracují šest let a víc, takovou kalamitu nepamatují. Vlaky nejezdí z města ani do něj, jsme odříznutí od světa, i školy jsou zavřené," popsala Aktuálně.cz Češka Eliška Mühldorfová, která ve středisku Zermatt pracuje jako lyžařská instruktorka. Podle jejích informací přímo z místa už jsou tři lanovky nyní v provozu a brzy by mělo být obnoveno i vlakové spojení. "Ale nebezpečí je stále vysoké," doplnila.

V Zermattu v úterý ráno na několik hodin vypadl elektrický proud. Železniční trať mezi Zermattem a městem Visp je kvůli hrozbě lavin uzavřena, stejně tak i silnice do obce Täsch.

Na francouzské straně Alp na napadlo v pondělí 40 až 90 centimetrů sněhu, místy až dva metry. K takové sněhové nadílce dochází podle Météo-France v průměru "jednou za třicet let".