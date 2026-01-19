Lavina v rakouských Alpách zabila tři Čechy, záchranáři zahájili vyprošťování

Rakouští záchranáři a alpská policie v pondělí ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
„Můžeme bohužel potvrdit, že náš zastupitelský úřad ve Vídni informovala v sobotu v noci rakouská policie, že při pádu laviny ve štýrském Pusterwaldu zahynuli tři čeští skialpinisté,“ potvrdilo tiskové oddělení českého ministerstva zahraničí.
Sedm českých skialpinistů v sobotu odpoledne zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitz. Tři z nich zemřeli. Záchranným týmům se podařilo oběti najít, ale jejich vyzvednutí již v sobotu nebylo možné kvůli větru a mlze, napsala v pondělí APA. Informaci o pádu laviny dostali záchranáři kolem 16:20, kdy už se také stmívalo.
Agentura DPA v pondělí napsala, že tento víkend byl v rakouských Alpách zatím nejtragičtější v této sezóně: ve třech lavinách zemřelo celkem osm lidí. Lavinové nebezpečí v Alpách je již několik dnů většinou na stupni varování dva až tři z pěti, napsala v pondělí APA.
Kromě české trojice v sobotu odpoledne zabily laviny pět lidí v rakouské spolkové zemi Salcbursko. První z nich se uvolnila v Bad Hofgasteinu krátce po poledni a zasypala lyžařku, které už záchranáři nemohli nijak pomoci a jejíž národnost není známá.
Druhá lavina smetla v údolí Grossarltal skupinu sedmi skialpinistů, pět z nich zemřelo. Agentura APA v pondělí napsala, že šlo o skupinu z rakouského alpského klubu.
