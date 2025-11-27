Zahraničí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Ve Stubaiských Alpách v Rakousku se ve čtvrtek utrhla velká lavina, která zasypala osm lidí, čtyři z nich utrpěli lehčí zranění. Uvedla to agentura APA, která původně informovala o devíti zachráněných. Sněhová masa, kterou zřejmě uvolnili lyžaři ve volné krajině, částečně zasáhla i sjezdovku. S hledáním pomáhali i čeští horští záchranáři, kteří byli shodou okolností na místě.
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Lavina se utrhla asi v 9:25. Horská služba nejprve zachránila šest lidí v blízkosti sjezdovky, které lavina zasypala jen částečně. Později pod sněhem ve volné krajině našla dvě další osoby, které letecky dopravila do nemocnice. DPA uvedla, že mezi zasaženými bylo pět Němců, ostatní jsou z Rakouska a Bulharska.

Deník Kronen Zeitung na svém webu zveřejnil video řítící se laviny. Ze záběrů je patrné, že sněhová masa se valila do údolí v blízkosti vleku a že před lavinou se několik lyžařů pokoušelo ujet.

Záchranáři podnikli rozsáhlé pátrání, do kterého nasadili vrtulníky a pátrací psy. Po zasypaných pátralo přes 250 lidí včetně 60 českých a polských záchranářů a 60 německých vojáků, kteří byli v oblasti na výcviku. Záchranářům pomáhala asi stovka dobrovolníků z řad veřejnosti.

Odpoledne záchranáři pátrání ukončili, na závěr ale ještě nad lavinou přeletěl vrtulník s detektorem systému Recco. Ten funguje tak, že pomocí odrazů vyhledává destičky či kapsle, které mnozí výrobci integrují do sportovního vybavení a oděvů. Destičky, které mohou být třeba v kapuci bundy, pásku nebo helmě, odráží signál z detektoru. Recco je alternativou lavinových vyhledávačů, takzvaných pípáků. Ty fungují jako vysílače i přijímače a k jejich použití není nutný speciální detektor.

 
