Láska ho stála život. Drogového bosse prozradil zdroj z nečekané strany

Mexického ministra obrany Treja dohnaly emoce, když mluvil o zásahu proti drogovému bossovi "El Menchovi", při kterém zemřeli i vojáci Národní gardy
Mexiko se potýká s brutální vlnou násilí, kterou vyvolala smrt drogového bosse Nemesia Oseguery, známého spíše jako „El Mencho“. Nejhledanějšího zločince stála život láska – policistům se ho podařilo dopadnout díky sledování jeho milenky. Nyní země sčítá desítky mrtvých a čelí chaosu v ulicích.
El Mencho byl nejhledanější muž Mexika, k jeho dopadení ale nevedly ani bankovní výpisy, ani stopa drog, jak by se na první pohled mohlo zdát. Osudnou se mu stala láska – právě sledování ženy z jeho blízkého okolí totiž dovedlo armádní rozvědku až k horské chatě v lese u městečka Tapalpa ve státě Jalisco, kde se drogový baron ukrýval.
Celá akce podle informací serverů Financial Times a New York Times začala minulý týden v pátek. Agenti sledovali důvěrníka El Menchovy partnerky, který ji odvedl přímo za ním. Žena na druhý den z chaty odjela, šéf Kartelu nové generace Jalisco (CJNG) ale na místě zůstal.
Bitva v lesích a země v plamenech
V neděli ráno se nakonec jednotky přiblížily přímo k Menchovu úkrytu a začala krvavá přestřelka. Drogový vůdce se pokusil utéct do okolních lesů, ale vojáci ho našli ukrytého v křoví. „Byl to velmi násilný útok,“ popsal střet mexický ministr obrany Ricardo Trevilla Trejo. Kartel proti vojákům použil i raketomety, které poškodily vojenský vrtulník. Ten musel nouzově přistát.
Sám Oseguera utrpěl během bojů vážná zranění, vojáci ho tak naložili do helikoptéry a snažili se raněného dopravit k ošetření, cestou do nemocnice v hlavním městě ale svým zraněním podlehl. O život přišli také jeho dva osobní strážci.
Zpráva o smrti muže, který kdysi začínal jako pěstitel avokáda a později dokonce pracoval u policie, rozpoutala v zemi ohnivé peklo. Členové kartelu totiž v odvetě zablokovali přes 250 silnic a zaútočili v 20 z 32 mexických států – zapalovali auta, autobusy, banky i obchody.
Násilnosti po celé zemi si tak vyžádaly nejméně 62 lidských životů, mezi mrtvými je 25 příslušníků Národní gardy a přes 30 členů kartelu. Ministr Trejo při oznamování detailů neskrýval emoce a se slzami v očích padlé vojáky ocenil. „Splnili svou misi. Co jsme ukázali? Sílu mexického státu.“
Z důvodu bezpečnosti byly zrušeny spoje některých aerolinek či autobusových dopravců, tisíce turistů tak chaos uvěznil v oblíbených letoviscích, jako je Puerto Vallarta.
(Hořké) vítězství
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová může smrt kartelového bosse vnímat jako úspěch, situace ale i nadále zůstává napjatá. „Nejdůležitější je nyní zaručit mír a bezpečnost pro všechny obyvatele Mexika,“ prohlásila prezidentka s tím, že pondělní ráno už bylo klidnější.
Analytici citovaní listem Financial Times ale varují, že bez hlavního vůdce se může obří kartel rozpadnout na menší skupiny, což by mohlo přinést další vlnu bojů o moc.
Mexiku v boji s drogami pomáhaly i Spojené státy. Ministr obrany potvrdil, že klíčové informace pro přesné určení polohy narkobarona poskytla americká strana. Tento zásah přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump hrozil útoky na kartely přímo na mexickém území kvůli pašování fentanylu.
Smrt El Mencha, na kterého USA vypsaly odměnu 15 milionů dolarů, znamená konec jedné z nejbrutálnějších kapitol mexické historie. Zda to ale skutečně zastaví tok drog přes hranice, zůstává nejisté.