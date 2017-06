Teroristé umí skrýt bombu do notebooku, dělá to "mozek al-Káidy". Riziko připouští i Německo

před 23 minutami

Poté co USA zakázaly laptopy na palubách letadel z deseti převážně muslimských zemí, hrozí toto rozšíření i na evropské státy. Bezpečnostní experti se totiž bojí, že teroristé jsou schopni nainstalovat do notebooků nálože tak, aby je kontroly na letištích nedokázaly odhalit. Potvrzuje to i rok starý případ z letu mezi somálskou metropolí Mogadišo a východoafrickým Džibutskem. V letadle explodoval laptop, který terorista pronesl přes bezpečnostní kontrolu.

Washington/Berlín - Cestování s laptopy už teď není pro pasažéry letadel jednoduché. Při kontrolách je musí vyndávat, samostatně poslat pásem na bezpečnostní prohlídku a pak zase ukládat zpět do aktovky nebo batohu.

Americká vláda nyní zvažuje nařízení, kterým by cestující mířící do USA této starosti zbavila.

Laptop by neměli s sebou vůbec. Anebo by riskovali jeho rozbití, pokud by ho uložili do zavazadla v nákladovém prostoru letadla.

Poté co Spojené státy zakázaly laptopy na palubách letadel z deseti převážně muslimských zemí, hrozí toto rozšíření i evropským státům.

V tuto chvíli nesmí laptop se svými majiteli do letadel na 350 letech týdně. Pokud by USA rozšířily zákaz i na Evropu, šlo by o více než 400 letů denně.

Evropa se chce dohodnout

Úterní schůzka amerického ministra vnitřní bezpečnosti Johna Kellyho se zástupci Evropské komise řešení nepřinesla.

Evropané nejdříve uvedli, že Kelly návrh na zákaz notebooků na palubách neoznámil. Americký ministr ale několik hodin poté řekl, že to ještě neznamená odstoupení od návrhu. Dál je prý na stole.

A plány se týkají i letů ze Spojených států do Evropy.

"Existují argumenty pro zákaz laptopů na palubách letadel. Byla by to velká změna, ale musím říct, že bezpečnost má přednost před pohodlím," uvedl k tomu německý ministr vnitra Thomas de Maizière.

Podle něj je v jednáních důležité, aby Evropa a Spojené státy našly společné řešení. Aby USA nakonec nerozhodly jednostranně.

Varování z Afriky

Americké plány jsou reakcí na zprávy zpravodajských služeb o snaze teroristických organizací zdokonalit výbušniny tak, aby v přenosných počítačích nebyly odhalitelné při letištních kontrolách.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) tyto zprávy ověřoval vlastními pokusy a dospěl k závěru, že riziko je velké.

Nikdo pochopitelně nechce prozradit, jakým způsobem teroristé postupují.

Varováním byl ale loňský únorový incident v letadle společnosti Daallo Airlines na lince ze somálské metropole Mogadišo do východoafrického Džibutska. Terorista aktivoval po startu výbušninu v notebooku, uloženou v místě na přehrávání DVD.

Pilot dokázal se strojem přistát, ale zřejmě by se mu to nepodařilo, kdyby letoun nabral větší výšku.

Americké zpravodajské služby považují za tvůrce stále dokonalejších výbušnin čtyřiatřicetiletého Saúdského Araba Ibrahíma Asírího, který žije v Jemenu na území ovládaném teroristickou organizací al-Káida.

Částečný zákaz už teď ovlivňuje lety

USA zakázaly už v březnu na palubách letadel z deseti blízkovýchodních zemí všechny přístroje větší než mobilní telefony.

V zavazadlovém prostoru přístroje být mohou, tam je nižší riziko výbuchu. Podle agentury Reuters ale bezpečnostní experti na americko-evropských jednáních řeší i problém, co by se stalo, kdyby v této části letadla bylo mnoho laptopů s bateriemi.

Americký zákaz se dotkl i velkých dopravců, kteří provozují mezikontinentální lety − společností Emirates, Qatar Airways nebo Turkish Airlines. Všechny tři následně omezily počet svých letů do USA.

Tyto aerolinky jsou přitom americkou i evropskou konkurencí obviňovány z toho, že jim přebírají pasažéry na dálkových letech díky státním dotacím. Například v zemích Perského zálivu, kde mají sídlo Emirates nebo Qatar Airways, je těžké rozlišit státní kasu od peněz, které patří královským či emírským rodinám.

Zruší se "nejdelší nonstop let na světě"

Podle ředitele Qatar Airways si ovšem teroristé budou hledat jiné cesty, jak leteckou dopravu ohrozit.

"Poletí přes jiná letiště. Jsou taková, která jsou v tomto ohledu riskantní, a přitom se na ně žádný zákaz nevztahuje. Nechci je ale jmenovat," řekl šéf katarských aerolinek Akbár Bakír.

Protože stejný zákaz jako USA zvažuje i Nový Zéland, Qatar Airways se připravují na ukončení linky, kterou spustily teprve letos v lednu se sloganem "nejdelší nonstop let na světě".

Spoj z katarské metropole Dauhá do Aucklandu na Novém Zélandu překoná vzdálenost 14 535 kilometrů a deset časových pásem. Trvá 17 a půl hodiny.