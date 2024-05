Těžká noc pro konzervativce. Labouristé vyhráli doplňovací volby, vedou i v místních

Britští opoziční labouristé zvítězili ve čtvrtečních doplňovacích parlamentních volbách ve volebním obvodu Blackpool South, kde sebrali parlamentní křeslo vládnoucím konzervativcům.

Výrazně lépe než vládní strana si levice vede i v průběžném sčítání místních voleb, které jsou považovány za poslední velký test voličských nálad před parlamentními volbami, které se uskuteční nejpozději v lednu příštího roku. Šéf konzervativců Richard Holden mluví o těžké noci pro svou stranu.

Kandidát labouristů Chris Webb podle výsledků zveřejněných britskými médii získal 58,9 procenta hlasů, zatímco jeho konzervativní soupeř David Jones jen 17,5 procenta. V roce 2019 přitom v tomto obvodě triumfoval konzervativec Scott Benton, který se ovšem předčasně vzdal mandátu po loňském korupčním skandálu.

Podle médií proti minulým volbám přešlo od konzervativců k labouristům 26 procent voličů, což třetí nejvýraznější přeliv sympatií tímto směrem v poválečné historii. Předseda labouristů Keir Starmer v této souvislosti hovořil o "seismickém" vítězství a "nejdůležitějším výsledku dne".

Triumf labouristů naznačují i průběžné výsledky komunálních voleb. V nich Angličané volí přes 2500 členů obecních zastupitelstev. Kolem 9:00 SELČ měla levicová opozice zajištěných 319 míst, čímž si polepšila o 52 křesel proti minulým volbám. Konzervativci naopak 122 křesel ztratili a připsali si zatím pouze 117 zvolených zastupitelů. Polepšili si třetí liberální demokraté se 114 křesly i nezávislí kandidáti s 65.

"Je zřejmé, že výsledky nejsou příliš dobré," komentoval vývoj šéf konzervativců Holden. "Konzervativci prožívají velmi, velmi těžké období. Ztratili zhruba polovinu křesel, která obhajují," uvedl zase komentátor BBC News. Pokud by to tímto tempem pokračovalo dál, dostali by se podle něj konzervativci na úroveň roku 1995, kdy v místních volbách utrpěli dramatické ztráty. "A víme, co se stalo o dva roky později, v roce 1997, drtivě prohráli parlamentní volby," konstatuje.

Konzervativci dlouhodobě výrazně zaostávají v průzkumech a v posledních měsících utrpěli těžké porážky v několika dalších doplňovacích volbách do parlamentu. Očekává se, že další ztráty zvýší tlak na premiéra Rishiho Sunaka, aby předčasně opustil funkce. Někteří labouristé ho už vyzvali, aby vyhlásil parlamentní volby.

Post starosty Londýna by měl obhájit labourista Sadiq Khan, který by si tak zajistil třetí funkční období. Labouristé také zřejmě zůstanou v čele Manchesteru a Liverpoolu. Spíše než na velká města se však pozornost soustředí na regiony West Midlands a Tees Valley v centrální a severovýchodní části Anglie, kde o znovuzvolení usilují oblastní konzervativní starostové Andy Street a Ben Houchen.