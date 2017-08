Kyrgyzský soud poslal na osm let do vězení prezidentského kandidáta

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Soud ve středoasijském Kyrgyzstánu poslal na osm let do vězení vůdce opoziční strany Otčina (Ata-Meken) Omurbeka Tekebajeva, který je jedním z kandidátů v říjnových prezidentských volbách. Oznámil to ve středu místní tisk. Tekebajev byl shledán vinným z korupce a zpronevěry. Politik, který byl zatčen letos v únoru, patří k nejotevřenějším kritikům prezidenta Almazbeka Atambajeva, jehož mandát letos skončí. Atambajev podle ústavy už nemůže kandidovat. Tekebajev byl obviněn, že v roce 2010, kdy byl členem dočasné vlády, převzal úplatek jeden milion dolarů od ruského investora. Tomu slíbil, že bude moci převzít místní telekomunikační společnost. Šéf strany Otčina vinu popírá.

