Kypr v září obnoví svou ambasádu v České republice

Kypr na podzim obnoví svou ambasádu v České republice. Po jednání se svým kyperským protějškem Ioannisem Kasulidisem to ve čtvrtek oznámil český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Velvyslanectví v Praze by mělo začít fungovat letos v září a Zaorálek Kasulidise pozval, aby se zúčastnil slavnostního otevření. "Roste počet českých turistů na Kypru a plnohodnotné fungování zastupitelských úřadů je něco, co se nám velmi hodí a vítáme to," komentoval šéf české diplomacie obnovení činnosti kyperské ambasády, která byla v červenci 2013 dočasně uzavřena z úsporných důvodů.

