Kyjev vrací úder za ohnivé peklo. Během dvou dnů zadělal na „další krizi“

Ukrajinské Síly bezpilotních systémů zveřejnily videa ze 13 včerejších zásahů ruské energetické infrastruktury na Krymu
Ukrajina zintenzivňuje letní kampaň zaměřenou na okupovaný Krym. Terčem nových úderů byla energetická infrastruktura a podle ukrajinských zdrojů byla v rychlém sledu vyřazena zařízení na Krymu i v okupovaných částech Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti. Kyjev uvedl, že usiluje o to, aby Moskva musela řešit „jednu krizi za druhou“.
Ukrajinské Síly bezpilotních systémů během 48hodinové operace ve středu a ve čtvrtek zasáhly celkem 12 elektrických rozvoden a jednu plynovou distribuční stanici na Ruskem okupovaných územích. Oznámil to velitel USF Robert „Maďar“ Brovdi.
Z provozu bylo podle Brovdiho vyřazeno deset elektrických rozvoden na Krymu a po jedné v okupované Luhanské a Doněcké oblasti. Plynová distribuční stanice pak byla zasažena v Luhanské oblasti, uvádí ukrajinský server Kyiv Independent.
Brovdi rovněž uvedl, že ukrajinské síly také zasáhly ruské sklady pohonných hmot v Melitopolu v Záporožské oblasti. „Krásný měsíc a hvězdná, jasná noc… Moskva padne,“ dodal Brovdi na sociální síti Telegram, kde zveřejnil bližší informace o zasažených zařízeních i sestřih videí z operace.
Ruské bombardování
Oznámení přišlo po ničivém raketovém a dronovém útoku Ruska na Kyjev, ke kterému došlo ze středy na čtvrtek. Ruské rakety a bezpilotní letouny zasáhly několik obytných čtvrtí, po přímém zásahu se částečně zřítil devítipatrový panelový dům a tisíce lidí strávily noc ukryty ve stanicích metra.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli útoku předčasně ukončil návštěvu Irska a znovu vyzval západní spojence k urychlenému posílení ukrajinské protivzdušné obrany.
Moskva uvedla, že masivní útoky byly odvetou právě za ukrajinské údery na ruskou infrastrukturu. Současně oznámila, že během noci sestřelila stovky ukrajinských dronů nad ruským územím i okupovanými oblastmi.
Přídělový systém
Krym v současnosti čelí prohlubující se palivové a energetické krizi způsobené ukrajinskými údery na ruskou infrastrukturu. Nedostatek paliva se následně rozšířil i do dalších regionů. Zákazníci čerpacích stanic čelí přídělovému systému i nedostatku benzinu a před čerpacími stanicemi se tvoří dlouhé kolony.
V neděli večer se k situaci vyjádřil i ruský prezident Vladimir Putin. „Co se týče útoků na energetickou infrastrukturu, tyto útoky vytvářejí problémy, to je zřejmé. Nyní pozorujeme určitý, ale ne kritický nedostatek,“ uvedl v rozhovoru s ruským novinářem. Dodal nicméně, že je přesvědčen, že problém „bude vyřešen“, a ukrajinské údery označil především za „informační operaci“, čímž bagatelizoval reálné škody, které Rusko utrpělo.
Jedna krize za druhou
Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova jsou stále častější ukrajinské útoky možné díky „nové technologické fázi války“. Uvedl, že právě „nové technologie“ umožňují Kyjevu údery zesilovat a že jejich intenzita bude nadále růst. Řekl to v Kyjevě během středeční tiskové konference se švédským ministrem obrany Pålem Jonsonem.
Moskva má podle Fedorova stále větší problémy „řešit jednu krizi za druhou“ a 40denní úderná kampaň, kterou oznámil Zelenskyj, „probíhá podle plánu“, píše například server Ukrajinská Pravda. Ukrajinský prezident již dříve uvedl, že cílem kampaně je přimět Moskvu k vyjednávání.
Fedorovova vyjádření zazněla jen několik hodin poté, co ukrajinská tajná služba SBU oznámila útok na ruskou vojenskou leteckou základnu Saky na okupovaném Krymu, při němž byly zasaženy hangáry. Podle předběžných informací se ve dvou z nich v době útoku nacházely stíhací letouny Su-30 a Su-30SM. Hodnotu jednoho letounu Su-30 nebo Su-30SM odhadla SBU na 30 až 50 milionů dolarů (kolem 600 milionů až jedné miliardy korun).
Po zásahu vypukl v jednom z hangárů požár, což podle SBU naznačuje, že letouny byly pravděpodobně poškozeny nebo zničeny, píší ukrajinská média.