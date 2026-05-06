"Odmítají mír." Kyjev viní Rusy z porušení příměří. Terčem byl i Krym, kontruje Moskva

Při útoku ukrajinského dronu na město Džankoj na Krymu zemřelo pět lidí, uvedla v noci na středu Ruskem dosazená správa okupovaného ukrajinského poloostrova. Zprávu zveřejnila v době, kdy o půlnoci z úterka na středu (ve 23:00 SELČ) začalo platit příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Nad ránem hlásila nepřátelské vzdušné útoky také Ukrajina ze Záporoží a z Charkova. V úterý ruské útoky podle ukrajinských představitelů zabily přes dvě desítky lidí.
Moskvou dosazený šéf správy na Krymu Sergej Aksjonov na telegramu uvedl, že oběťmi ukrajinského úderu je pět civilistů a že na místě zasahují záchranné složky. Útok oznámil několik minut poté, co mělo začít Ukrajinou vyhlášené příměří, došlo k němu tedy patrně před jeho začátkem. Zatím nejsou žádné informace, že by Kyjev útočil během jednostranného klidu zbraní, k jehož dodržování vyzval Zelenskyj také Moskvu, která však nijak nereagovala. Rusko vyhlásilo vlastní příměří na 8. a 9. května, kdy si bude vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana od 21:00 moskevského času do sedmi rána (od 20:00 do 6:00 SELČ) zničila 53 dronů, ale neupřesnilo, zda se tak stalo do půlnoci. Zelenskyj dříve varoval, že Ukrajina zrcadlově odpoví na případné ruské porušování příměří.
Rusko porušilo příměří, vyhlášené Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu; ukazuje to, že Rusko odmítá mír, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 108 dronů a tři rakety a ráno Rusové udeřili na Charkov a Záporoží, dodal.
Během středeční noci podle ukrajinských činitelů ruské vzdušné síly zaútočily na průmyslové objekty v Záporoží, uvedla agentura AFP. Starosta Charkova Ihor Terechov na telegramu napsal, že v Novobavarském obvodu vypukl požár po zásahu obytného domu dronem; oběti zatím nejsou hlášeny.
"Je naprostým cynismem žádat o příměří, aby se mohly konat propagandistické oslavy, zatímco každý den podnikají raketové a dronové útoky. Rusko by mohlo kdykoli přestat střílet, a to by ukončilo válku a naše reakce. Zapotřebí je mír a skutečné kroky k jeho dosažení," napsal Zelenskyj na X v reakci na noční útoky. Varoval, že Ukrajina bude zrcadlově reagovat na ruské počínání.
"Moskva opět ignorovala realistickou a spravedlivou výzvu k ukončení bojů, kterou podporují jiné státy a mezinárodní organizace. Ukazuje to, že Rusko odmítá mír a jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií. (Ruský prezident Vladimir) Putin se zajímá pouze o vojenské přehlídky, a ne o lidské životy," napsal Sybiha na sociální síti X.
Zdůraznil, že takový postoj vyžaduje silný a zvýšený tlak na ruský režim, včetně nových kol sankcí, izolace, vyvození odpovědnosti za ruské zločiny a posílení podpory Ukrajiny ve všech oblastech.
Mohlo by vás zajímat:
„Sklapněte!“ křičela Krejčíková na Římany. Pak vysvětlila, co jí pocuchalo nervy
Sebevědomý a působivý comeback prožila v Římě Barbora Krejčíková. Bývalá světová dvojka a šampionka Roland Garros i Wimbledonu nastoupila k soutěžnímu duelu poprvé od poloviny února a prakticky celý zápas se musela potýkat s neukázněnými diváky. Dlouho je tolerovala, nakonec se ale neudržela.
Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo
Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení, aby se o lidi na palubě lodi postaraly.
Muž z prokletého rodu. Sběratel umění Sachs dal přednost kulce před alzheimerem
Německý miliardář, světoběžník, milovník umění, dokumentární fotograf, bývalý manžel slavné Brigitte Bardotové a jeden z posledních skutečných playboyů se před 15 lety zastřelil. Než by se stal hračkou ve spárech Alzheimerovy choroby, raději volil smrt vlastní rukou. Gunter Sachs zemřel stejným způsobem, jakým žil – bez kompromisů.
Inflace v Česku vystřelila v dubnu k 2,5 procentům, zdražování u pump už začíná bolet
Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdili. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply podle odhadu o 0,5 procenta.
Rolling Stones vydají nové album Foreign Tongues. Slibují svůj klasický zvuk i texty
Legendární britská rocková kapela Rolling Stones v úterý 5. května, necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu, oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tongues (Cizí jazyky) bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou v Británii. Zatím poslední album Hackney Diamonds vyšlo po osmnáctileté odmlce v roce 2023.