Kyjev v šoku. Vlivná organizace brojí proti dodání problematické zbraně na Ukrajinu

Organizace Human Rights Watch (HRW) vyzvala americký Kongres, aby zablokoval plánovaný export velké zásilky munice z Turecka na Ukrajinu. Argumentuje tím, že jde o takzvanou kazetovou munici, která není dostatečně přesná, aby eliminovala zasažení civilistů, a nevybuchlá munice zůstává na místě i dlouho po válce. Pro Ukrajinu je ale kazetová munice klíčová pro obranu před ruskou agresí.
Turecko plánuje v rámci obchodu za 256 milionů dolarů prodat Ukrajině starší výzbroj amerického původu a spolu s ní i rakety a dělostřelecké granáty, které obsahují více než 10 milionů kusů kazetové submunice.
Protože jde původně o americké zbraně, Turecko potřebuje k reexportu souhlas USA.
Neziskovka HRW argumentuje tím, že tato munice je stará více než 30 let a podle zástupkyně HRW ve Washingtonu Nicole Widdersheimové je u takto letité munice vysoká míra selhání.
Mnoho malých bomb po dopadu nevybuchne a zůstane ležet v krajině jako de facto nášlapné miny, které pak představují dlouhodobé riziko pro civilní obyvatelstvo i po skončení bojů.
Pro Ukrajinu jsou ale dodávky kazetové munice mimořádně důležité, v kritických fázích války dokonce nenahraditelné. Když USA v červenci 2023 poprvé schválily dodávky kazetových dělostřeleckých granátů ráže 155 mm, Ukrajina čelila drtivému nedostatku munice.
Dodávky amerických zásob kazetové munice dokázaly udržet ukrajinské dělostřelectvo v chodu v době, kdy západní továrny nestačily vyrábět klasické granáty.
Na rozdíl od klasického dělostřeleckého granátu, který vytvoří jeden kráter a jeho střepiny často pohltí hlína zákopu, kazetový granát se rozprskne ve vzduchu na desítky menších kusů munice, která padá shora přímo do otevřených ruských zákopů, krytů a palebných postavení.
Kazetová munice se také ukázala jako nejsmrtonosnější nástroj proti rozptýlené pěchotě na otevřeném prostranství, protože jediná střela dokáže zasáhnout plochu o velikosti fotbalového hřiště. Tím se dokázalo zabránit řadě ruských útoků.
Když Ukrajina obdržela rakety ATACMS s kazetovou hlavicí (obsahující stovky bombiček M74), znamenalo to zásadní zlom v úderech na ruský týl. V říjnu 2023 Ukrajinci jediným nočním úderem těmito raketami na letiště v Berďansku a Luhansku zničili nebo těžce poškodili desítky ruských bojových vrtulníků Ka-52 a Mi-24.
Human Rights Watch ale proti kazetové munici brojí dlouhodobě. V roce 2003 byla HRW jedním ze zakládajících členů organizace Cluster Munition Coalition – celosvětové sítě nevládních organizací, bojující za zákaz této munice. To vyvrcholilo Úmluvou o zákazu o kazetové munice z roku 2008.
Smlouvu dosud podepsalo nebo k ní přistoupilo více než 110 států. Chyběly ale mezi nimi klíčové mocnosti jako USA, Rusko nebo Čína. Od smlouvy po ruské agresi na Ukrajinu odstoupila Litva.
HRW patří spolu s Amnesty International k největším lidskoprávním organizacím na světě. Zatímco Amnesty má přes 10 milionů členů a podporovatelů ve více než 150 zemích, HRW funguje jako profesionální síť výzkumníků, právníků a analytiků.
Disponuje obrovským ročním rozpočtem (přes 100 milionů dolarů) a její zprávy mají obrovský dopad přímo na americký Kongres, Evropský parlament a Radu bezpečnosti OSN.
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