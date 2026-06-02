Kyjev pod palbou, polská letka v pohotovosti. Rusko masivně udeřilo, na místě jsou mrtví

Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí čtyři mrtvé a 58 raněných, včetně tří dětí. V Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy, uvedly podle agentury AP tamní úřady.

Russian drone and missile strike in Kyiv
Podle Klička na několika místech v Kyjevě kvůli úderům začalo hořet. Požáry vypukly v nejméně dvou rezidenčních budovách. Požáry vznikly i kvůli troskám zničených raket. (Kyjev, Ukrajina, 2. června)Foto: REUTERS
Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax potvrdilo, že během noci provedlo masivní útok na cíle na Ukrajině.

Podle agentury AFP nad Kyjevem bylo v posledních hodinách slyšet více výbuchů. Svědci agentury Reuters také mluví o stoupajícím tmavém dýmu v některých částech města. „Nepřítel útočí balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.

V Dnipru na východě Ukrajiny ruský úder zasáhl nejméně dvě budovy, uvedly podle agentury Reuters místní úřady.

Polsko kvůli ruským úderům na Ukrajinu v noci na úterý uvedlo do pohotovosti stíhací letectvo i systémy protivzdušné obrany. Operační velitelství armády uvedlo, že polský vzdušný prostor nebyl narušen.

Ruské úřady v Krasnodarském kraji pak informovaly o dronovém útoku na rafinerii v Ilském, kde vypukl požár, píší v úterý ráno agentury. Nejsou zatím hlášené žádné oběti.

