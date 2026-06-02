Kyjev pod palbou, polská letka v pohotovosti. Rusko masivně udeřilo, na místě jsou mrtví

Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí čtyři mrtvé a 58 raněných, včetně tří dětí. V Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy, uvedly podle agentury AP tamní úřady.
Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax potvrdilo, že během noci provedlo masivní útok na cíle na Ukrajině.
Podle agentury AFP nad Kyjevem bylo v posledních hodinách slyšet více výbuchů. Svědci agentury Reuters také mluví o stoupajícím tmavém dýmu v některých částech města. „Nepřítel útočí balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Podle Klička na několika místech v Kyjevě kvůli úderům začalo hořet. Požáry vypukly v nejméně dvou rezidenčních budovách. Požáry vznikly i kvůli troskám zničených raket.
V Dnipru na východě Ukrajiny ruský úder zasáhl nejméně dvě budovy, uvedly podle agentury Reuters místní úřady.
Polsko kvůli ruským úderům na Ukrajinu v noci na úterý uvedlo do pohotovosti stíhací letectvo i systémy protivzdušné obrany. Operační velitelství armády uvedlo, že polský vzdušný prostor nebyl narušen.
Ruské úřady v Krasnodarském kraji pak informovaly o dronovém útoku na rafinerii v Ilském, kde vypukl požár, píší v úterý ráno agentury. Nejsou zatím hlášené žádné oběti.
Stárneme jinak, než jsme si mysleli. Nová studie odhalila neviditelný alarm lidského těla
Stárnutí možná není jen postupné a neřízené opotřebování organismu, ale přesně naprogramovaný biologický proces. Mezinárodní tým vědců v přelomové studii dokázal z aktivity genů poprvé sestavit univerzální hodiny stárnutí. Ty dokážou s neuvěřitelnou přesností varovat před selháváním těla roky předtím, než se objeví první příznaky vážných nemocí.
Londýnské metro postihne stávka. Výrazně omezí provoz v metropoli
Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásily na úterý a čtvrtek stávku. Stalo se tak po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku, uvedla média. Stávka je celodenní a výrazně omezí provoz na nejméně čtyřech z jedenácti linek metra v britské metropoli.
Jih Itálie zasáhlo po půlnoci zemětřesení, místní prověřují možné škody
Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Podle systému EMSC mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, píší agentury. Zatím však není jasné, zda způsobil škody či nějaké oběti.